Mohamed Abdellah, romancier : « Les femmes ont beaucoup contribué à l’indépendance »

Âgé de vingt et un ans, Mohamed Abdellah a récemment publié son second roman intitulée Souvenez-vous de nos sœurs de la Soummam chez ANEP éditions. Il revient dans cet entretien sur ses débuts d’écriture et la thématique de son dernier ouvrage.



Pourquoi avoir choisi le sujet de ces femmes du maquis, ayant eu des difficultés à trouver leur place à l’Algérie post-indépendance ?

C’est un roman dont les faits commencent en 1962, avec un jeune homme et plusieurs jeunes femmes qui voient la création de leur nation dans sa forme moderne. Ces nombreux personnages voient l’Algérie qui essaye de prendre sa place dans le concert des nations, avec notamment ces nombreuses femmes qui essayent de trouver leurs places dans la société. J’ai voulu faire un parallèle entre ces deux idées avec ce titre qui est le slogan utilisé par un de mes personnages ; un clin d’œil à l’énorme contribution de toutes les femmes algérienne pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Ces femmes ont disparu des lumières alors qu’elles voulaient trouver leur place et s’épanouir dans la société post-indépendance. Les faits se déroulent durant les années 1960 et 1970, avec notamment un épilogue durant les années 1990.



Pouvez-vous nous faire une petite présentation des protagonistes du roman ?

Il y a tout d’abord Omar, le seul homme des protagonistes. Timide et réservé, il vient d’une famille nombreuse d’une famille importante, il trouve son aise en compagnie des femmes. Fadwa est une femme très ambitieuse qui essaye de forger sa carrière dans la politique et la diplomatie et dit que la politique n’est pas la chasse gardée des hommes. Il y a aussi Abla qui essaye de trouver sa liberté dans l’expression artistique et théâtrale.



Comment l’idée de publier un roman vous est venue à l’esprit ?

Quand j’ai commencé à écrire, je n’avais pas l’idée d’écrire un roman, je mettais juste des idées sur le papier, ce n’était pas vraiment quelque chose de structuré. Au fur et à mesure, ça m’a pris beaucoup de temps pour tout ordonné pour faire mon premier roman. Pour le second je savais dès le départ que ça allait être un roman. Je pense qu’on peut vraiment comprendre une société qu’en regardant son histoire et la place des femmes dans cette société. Mon jeune âge et mon manque d’expérience m’ont aidé à oser publier, j’ai chassé l’idée de la présence des journalistes et des critiques qui vont me lire, j’ai donc décidé de me lancer dans le vaste univers de l’écriture.



Hormis le roman, vous songez à aller vers d’autres genres d’écriture, le polar par exemple ou le théâtre ?

Le polar, pourquoi pas. Je reste ouvert à tous les genres littéraires. Pour ce qui du théâtre, je pense qu’il y a tout un code théâtrale qui m’échappe pour l’instant. Dans mon dernier roman, il y a une partie ou des personnages montent une pièce de théâtre, donc j’ai commencé à m’approcher du quatrième art.

Entretien réalisé par : K. B.