Rencontre avec Benaouda Lebdaï à l’esprit Panaf : Wole Soyinka,socle de résistance africaine

L’espace Panaf a consacré sa conférence de vendredi, pour rendre hommage aux plumes géantes du continent noir, au Pavillon central de la Safex, dans le cadre de la 23e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA).

Dans une série de conférences intitulée «l’Histoire de l’Afrique et des Africains à travers les biographies», Benaouda Lebdaï, professeur des universités, spécialiste de littératures coloniales et postcoloniales africaines, à mis en exergue la biographie de Wole Soyinka, prix Nobel de la littérature en 1986.

Terre de liberté millénaire, le conférencier a fait savoir que le système carcéral n’existait pas avant le colonialisme. «La prison pré-coloniale n’existait pas, le contestataire était forcé de partir en exil. Le colonialisme a introduit le système pénitencier», a-t-il fait savoir.

Benaouda Lebdaï s’est reposé sur les deux autobiographies de l’écrivain nigérian dont The men died (cet homme est mort) pour traduire toute la peine de son affreux emprisonnement pendant 28 mois, en 1967, pour avoir soutenu le mouvement d’indépendance du Biafra. «Wole Soyinka a dénoncé la torture physique mais surtout morale, technique carcérale utilisée pour réduire le détenu contestataire à une chose», a-t-il noté.

Le conférencier a qualifié Wole Soyinka de «Symbole de résistance et de courage», il ajoute qu’il rend toujours hommage dans ces livres à ceux qui se bâtent pour la justice, première condition de l’humanité, et la cause la plus fondamentale de l’être social. Sa matrice mentale repose sur le partage équitable des ressources et de la démocratie. «L’enfermement de Wole Soyinka dans une prison post-coloniale avec sévices, torture, mise au cachot ou élimination physique sont les réponses des régimes oppresseurs qui ont pris le pouvoir après le départ des colonisateurs aux intellectuels qui les contestent et qui remettent en cause le déficit de la démocratie», a-t-il confié.

Contraint d’exil à Paris, Londres et Atlanta, le conférencier a souligné que l’exil est une autre forme d’enfermement douloureux et qui blesse au plus profond de l’être.

Il cite Woly Soyinka : «Même lorsque le choix est pleinement volontaire de partir de son pays, l’exil s’enfonce en vous comme un espace palpable de deuil», a-t-il proféré.

Benaouda Lebdaï a indiqué que si le reproche est fait aux Africains de ne pas réagir aux événements qui secouent leur continent, les deux autobiographies de Wole Soyinka prouvent que cet homme ne meurt pas.

«L’écrivain, l’intellectuel, le poète, le dramaturge en la personne de Wole Soyinka est présent pour démontrer que la réalité dépasse souvent la fiction dans les prisons africaines, et qui sont des moyens de dissuasion, d’affaiblissement et d’élimination de tous les opposants aux despotes africains», a-t-il relevé.

Kader Bentounès