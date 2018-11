Grand angle : Est-ce la bonne ?

Sauver le Yémen, qui «se trouve aujourd’hui au bord du précipice», est-il encore possible ? Oui, pense le secrétaire général de l’ONU, qui refuse de croire qu’il n’y a pour ce pays que le sort que semble lui réserver le conflit en cours et qui a pris une tournure dramatique depuis l’intervention armée de la coalition menée par l’Arabie saoudite en 2015. Son espoir est conforté par la nouvelle position des Américains sur ce dossier. Washington a ainsi demandé que cessent les frappes aériennes de la coalition «dans toutes les zones habitées du Yémen».

Il n’en fallait pas plus pour le chef de l’ONU pour se persuader qu’il «y a maintenant une opportunité pour la paix au Yémen», en appelant à «saisir» cette occasion. Les récentes annonces des parties yéménites à reprendre les consultations constituent un motif d’espoir supplémentaire pour celui qui, à sa prise de fonction en 2017, avait annoncé faire de l’instauration de la paix à travers le monde, un objectif majeur. Mais en vain, jusqu’à présent, bien que la responsabilité de cette incapacité pour l’ONU à mettre un terme aux conflits armés qui ravagent le monde ne lui incombe pas en totalité. À sa décharge, le chef de l’ONU, et l’organisation qu’il préside se sont toujours engouffrés dans toute brèche laissée ouverte par des belligérants afin de tenter de les accompagner, par la mise en œuvre d’un processus politique devant conduire à la cessation des différends les opposant. Aussi, à la faveur de cet espoir qui pointe de nouveau, Antonio Guterres a appelé les protagonistes yéménites au dialogue, lors des consultations, que facilitera la tâche à l’organisation onusienne courant novembre. Les protagonistes seront-ils plus soucieux de faire avancer les négociations ? Le chef de l’ONU semble vouloir le croire, lui qui pourtant a constaté l’échec des précédentes tentatives, dont celles de septembre à Genève et de 2016 à Koweït.

Il est vrai aussi que la dégradation continue de la situation humanitaire ne peut être en soi qu’un motif devant inciter les belligérants à saisir cette nouvelle opportunité qui se présente à eux, pour mettre un terme aux souffrances de la population. Leurs concitoyens. Près de 14 millions de personnes, soit la moitié de la population, pourraient être à risque dans les mois à venir, a prévenu le secrétaire général de l’ONU. «Il est impératif que les parties yéménites s'engagent de bonne foi et sans conditions préalables avec mon Envoyé spécial, Martin Griffiths, pour parvenir à un règlement politique négocié en vue de mettre fin au conflit», a-t-il ainsi souligné.

14 millions de personnes dont le sort en bout de compte dépend d’une poignée de personnes et de quelques capitales...

