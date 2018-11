Rencontre prochaine gouvernement afghan - talibans à Moscou : Le coup de maître des russes ?

La politique underground suit son cours, alors que les attentats font rages. Le conflit afghan vient de connaître un autre développement dans son volet diplomatique. Après la rencontre directe entre talibans et américains dans le cadre de ce qu’il convient d’appeler le cycle de Doha, une autre annonce a été faite pour venir à bout de cette tragédie âgée de 17 ans. Cette fois-ci, c’est Moscou qui s’y colle en annonçant pour vendredi prochain, 9 novembre, la tenue d’une rencontre entre le gouvernement afghan et les représentants des talibans. Selon Moscou, le président afghan Ashraf Ghani et le mouvement des talibans ont tous deux donné leur accord à l'envoi de délégations, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué publié hier. «C'est la première fois qu'une délégation du Bureau politique des talibans à Doha participera à des discussions à un tel niveau», précise le communiqué. Il ajoute encore que Moscou a également invité les États-Unis à envoyer une délégation, ainsi que l'Inde, l'Iran, la Chine, le Pakistan et cinq ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. «La Russie réaffirme sa position, à savoir qu'il n'y a pas d'alternative à un règlement politique dans la république islamique d'Afghanistan», conclut le communiqué. Le président Ghani, au pouvoir depuis 2014, a annoncé par ailleurs qu'il briguerait un deuxième mandat aux élections de 2019. Les États-Unis ont à plusieurs reprises tenté de relancer les négociations directes avec les talibans, et deux rencontres bilatérales ont eu lieu ces derniers mois au Qatar, la dernière le 12 octobre. Les talibans refusaient de négocier avec le gouvernement afghan, estimant être le gouvernement légitime de l'Afghanistan, renversé par les États-Unis il y a 17 ans, et demandant donc à négocier directement avec les Etats-Unis. En avril 2017, Moscou avait tenu une conférence internationale sur l'Afghanistan, à laquelle les États-Unis avaient choisi de ne pas participer. Les talibans n'y étaient pas présents non plus.

L’annonce de la candidature de M. Ghani, qui avait été élu en 2014 lors d'un scrutin controversé, et le timing choisit ne risque-t-elle pas d’étouffer dans l’œuf l’initiative russe ? Ennemi d’hier, aujourd’hui médiateur pour la paix, réussir un tel rendez-vous constitue pour Moscou un pied de nez à l’histoire et un retour triomphant en tant qu’acteur déterminant sur l’échiquier international.

M. T.