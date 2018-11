Transfert de l’ambassade du Brésil à El-Qods : Les Palestiniens dénoncent

Les Palestiniens ont dénoncé, vendredi, la décision du président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, de déplacer de Tel-Aviv à El-Qods occupée, l'ambassade de son pays en Israël, la qualifiant de démarche «illégale».

«C’est une mesure provocatrice, qui est illégale vis-à-vis du droit international et ne fait que déstabiliser la région», a déclaré Hanane Achraoui, une haute responsable de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). «C'est vraiment dommage que le Brésil ait rejoint cette alliance négative contre le droit international», a déploré Mme Achraoui. La décision brésilienne a également été condamnée par le mouvement Hamas. «Nous considérons qu'il s'agit d'une mesure hostile au peuple palestinien et au monde arabe et musulman», a réagi le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zahri, sur Twitter, vendredi. Israël occupe El-Qods-Est depuis 1967, et a par la suite procédé à son annexion, jamais reconnue par la communauté internationale. Pour cette dernière, le statut de la Ville sainte doit être négocié par les deux parties, et les ambassades ne doivent pas s'y installer tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Cette décision est la première adoptée par le nouveau président élu. Elle intervient également dans un contexte tendu entre Américains et Palestiniens. En effet, en plus du transfert de l’ambassade US dans la Ville sainte, confirmant ainsi le parti pris flagrant de la nouvelle administration américaine dans le conflit israélo-palestinien vieux de 70 ans, le plan de paix américain, désigné comme «le plan du siècle «par Trump et son équipe, a poussé les Palestiniens à chercher ou plutôt à imposer d’autres médiateurs comme la Russie, ce qui n’a pas été du goût de Washington. Lors d’une rencontre à Bahreïn, à l’occasion d’une rencontre avec les diplomates arabes sur le thème «Dialogue de Manama», une conférence de sécurité qui se tient tous les ans dans ce pays, le ministre de la défense US, Jim Mattis, n’a pas mâché ses mots en référence à la démarche de l’autorité palestinienne, en affirmant que «la présence de la Russie dans la région ne peut pas remplacer l'engagement ancien, permanent et transparent des États-Unis envers le Proche-Orient — un engagement que je réitère sans réserves».

Des propos sous forme de menaces qui semblent ne pas ébranler la détermination des Palestiniens, qui, lors de la 30e session du Conseil central de l'OLP, tenue la semaine dernière, se sont prononcés en faveur de la suspension de la reconnaissance d'Israël et de l'arrêt de toute coopération sécuritaire en Cisjordanie occupée. Lors de cette session, les membres du Conseil central de l'OLP ont décidé également de maintenir cette suspension jusqu'à la reconnaissance officielle de l'État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, ayant El-Qods comme sa capitale. L'organe de l'OLP a rejeté, aussi, toute proposition de paix au conflit israélo-palestinien qui émanerait du Président américain, Donald Trump, dénonçant, notamment sa décision de reconnaissance unilatérale et illégale d'El-Qods comme capitale d'Israël, en décembre 2017, en violation des résolutions onusiennes, et la récente fermeture de la représentation diplomatique palestinienne à Washington prise par le locataire de la Maison-Blanche. Le Conseil central de l'OLP demeure l'instance la plus habilitée à prendre de telles décisions. Pour l’OLP, il n'y aurait pas de «saut dans l'inconnu», et que tous les points qu’avaient tranchés les membres du Conseil central de l'Organisation ne sont pas de simples «slogans»…

M. T.