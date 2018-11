Dopage (JO-2012) : Le CIO procède à de nouvelles réanalyses d’échantillonS

De nouvelles analyses d'échantillons prélevés lors des Jeux olympiques de Londres en 2012 vont être réalisées et confiées à l'autorité de l'Agence de contrôle internationale (ITA), a annoncé le Comité international olympique (CIO) dans un communiqué. «Le CIO procède actuellement à de nouvelles analyses sur les échantillons prélevés lors des JO de Londres-2012. Ce programme, qui fait appel aux méthodes scientifiques les plus récentes, a pour but d'analyser les échantillons en vue d'y déceler la présence de substances interdites en 2012», a indiqué l'instance suprême de l'olympisme. Pendant la période des JO-2012, seulement neuf cas de dopage avaient été révélés. Ce programme de ré-analyses se poursuivra en 2019, alors que le délai de prescription sera atteint en 2020. Plus de 500 échantillons des JO-2012 de Londres ont déjà été ré-analysés, aboutissant à 48 cas de dopage, «principalement pour usage de stéroïdes anabolisants, dont la présence a été décelée au moyen du nouveau «test de détection des métabolites à long terme (LTM)», a précisé le CIO. La Russe, Tatyana Lysneko, championne olympique du lancer du marteau à Londres, a ainsi perdu son titre après réanalyses, pour un contrôle positif au turinabol (stéroïde). Le programme de réanalyses après les JO-2008 de Pékin a abouti à 65 cas de dopage, alors que sept cas avait été mis au jour pendant la quinzaine olympique. Une quarantaine de médailles décernées lors des JO-2008, la plupart en athlétisme et haltérophilie, ont ainsi été retirées, dont l'or de la Jamaïque sur 4x100 m masculin, après le contrôle positif de Nesta Carter, entraînant la perte d'un titre olympique pour Usain Bolt.