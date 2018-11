Boxe, JO-2020 : Rakhimov évacue le risque d’une exclusion

L'homme d'affaires Ouzbek Gafur Rakhimov, candidat à la présidence de la Fédération internationale de boxe (AIBA), a assuré que son sport ne sera pas exclu des JO même s'il était élu à la tête de l'AIBA. En ouverture du congrès qui doit voir l'élection du nouveau président de la Fédération internationale à Moscou, Gafur Rakhimov a assuré que l'AIBA allait «»répondre à toutes les exigences» du Comité international olympique (CIO), qui s'inquiète des problèmes de gouvernance de la Fédération et de la réputation controversée de M. Rakhimov. «Un amendement, que vous allez voter, va mettre en place un système permettant au président élu, qui que ce soit, de laisser son poste pour une période donnée», a poursuivi Gafur Rakhimov, déjà président par intérim de l'AIBA depuis janvier. Cela lui permettrait de se mettre en retrait au moment du processus de décision quant à l'exclusion de la boxe des JO. Le CIO menace en effet d'exclure la boxe des JO-2020 de Tokyo en cas d'élection de M. Rakhimov, sur la liste des sanctions du Trésor américain qui l'accuse d'être un «criminel majeur» dans son pays. Gafur Rakhimov dément ses accusations mais le CIO a décidé de «geler» ses relations avec la fédération et a suspendu le versement de ses aides financières à l'AIBA. Arrivé provisoirement à la tête de l'AIBA en janvier après la suspension du Taïwanais Ching Kuo Wu, accusé de mauvaise gestion, Gafur Rakhimov a lourdement accusé l'ancienne équipe dirigeante de lafédération, assurant que «la situation financière était terrible» et que l'AIBA «avait prêt de 40 millions de dollars de dette». Gafur Rakhimov est opposé dans cette élection à l'ancien boxeur kazakh Serik Konakbayev. Celui-ci a failli voir sa candidature rejetée, sa lettre contenant les soutiens d'au moins 20 fédérations étant arrivée avec un jour de retard au siège de l'AIBA. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a finalement autorisé cette semaine sa candidature. L'élection est prévue samedi.