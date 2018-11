Athlétisme : Championnat d’Algérie de Marathon Smaï l Bouarous et Imene Moumeni, sacrés

Les athlètes Smail Bouarous de Boudouaou et Imene Moumeni du club Nacera Nounou d’Alger ont remporté le championnat d’Algérie de marathon disputé vendredi à Oran. Le coureur Bouarous, un habitué de la compétition, a parcouru la distance de 24,195 km en 02h 26m23’’ devançant Mechkar Mokhtar du club Nacera Nounou d’Alger et Naoui Cheikh du même club. Chez les dames, Imene Moumeni, du club Nacera Nounou d’Alger s'est imposée avec un chrono de 3h26m devant Samsoum Hadjira du même club, alors que l’autre athlète de Nacera Nounou d'Alger, Debach Souria, a terminé troisième. Les concurrents ont parcouru les principales artères de la capitale de l’Ouest, dans des conditions climatiques très favorables, empruntant un tracé à travers le boulevard front de mer, la rue Larbi Ben M’hidi, en passant par la place des victoires, Miramar, Lycée Lotfi, où la seconde course de 12km a pris son envol. L’arrivée de cette compétition, qui a donné lieu à une belle fête, a eu lieu devant le jardin citadin méditerranéen où de nombreux citoyens se sont massés pour applaudir les coureurs. L’épreuve du 12 km a été remportée par Rouba Amina d'Oran filles et Merouachi Issaad d’Alger garçons. Cette compétition, organisée par la Ligue de wilaya d’Athlétisme en collaboration avec la DJS Oran.