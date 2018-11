4e édition du « Challenge Sahari International-2018 »

2e étape : Berzina (El-Bayadh) - Timimoun (560 km)



Belle étape que celle qui s’est déroulée hier entre Berzina et Timimoun d’une distance globale de 522 km (spéciale 218 km/Liaison 522 km) sur un super parcours, qui a enchanté les pilotes, toutes catégories confondues (moto, auto, SSV, camion).

De nos envoyés spéciaux :

Mohamed-Amine Azzouz et Billel



Prenant le départ du magnifique site de Berzina, où a été installé le bivouac du rallye, dans un décors féerique, les participants algériens et étrangers n’ont pas caché leur satisfaction à l’issue de cette 2e étape qui a emprunté la «Route des 3 Puits». 51 motos, 32 véhicules, 3 SSV, 3 quads, 1 camion et 11 raiddeurs, étaient au point de départ. Ils ont parcouru 218 km de piste chronométrée, puis ils ont poursuivi leur chemin vers la jolie ville de Timimoun, l’un des joyaux du Sahara algérien, en effectuant 522 km de liaison sur goudron, se retrouvant au milieu de belles dunes fascinantes sous un ciel bleu ensoleillé. En dépit de la rude concurrence entre pilotes engagés da la course, la plupart de ceux que nous avons accostés à la fin de l’étape n’ont pas caché leur bonheur de se retrouver en Algérie, à l’occasion de ce rallye. Plusieurs pilotes ont déjà pris part aux précédentes éditions. Ils ont tellement apprécié le Rallye Challenge International d’Algérie, qu’ils en ont parlé en bien à d’autres amateurs de la discipline, dans leurs différents pays. Ce qui a fait que nombre de nouveaux participants sont arrivés et prennent part à cette manifestation sportive qui est en train de s’ancrer dans les esprits des amoureux de rallyes. Parmi eux, des pilotes de haut niveau, tels l’Italien Ruso, triple champion du monde en moto 450 cylindrées, ou encore le Belge Roland Hoebeke, qui a pris part à plus de 20 éditions du Paris-Dakar, ainsi que l’Espagnol Rivera Viktor, champion d’Espagne. C’est d’ailleurs ce dernier qui est sortie vainqueur en catégorie moto. Durant l’étape, trois motos sont tombées en panne, en plus d’un 4X4. Et un blessé a été évacué après un accident de moto au kilomètre quatre de la ligne de départ. Il s’agit du Français Alfred Rosales. Il y a eu plus de peur que de mal heureusement, même si sa moto s’est cassée hélas pour lui. Pour revenir aux spécificités de la région en rapport avec cette étape Berzina-Timimoun, le secteur sélectif a débuté au niveau du bivouac et vous entraîne tout d’abord dans une bouche autour des Adrars. Ensuite, c’est une piste que les pilotes ont naviguée pendant 150 km. La navigation a été très importante, parce que plusieurs pistes se sont présentées à eux, dont certaines sont parallèles, alors que d’autres pouvaient les induire en erreur, avec un risque d’égarement. Après cela, ils sont rentrés dans l’erg avec une succession de dunes douces et amusantes où pourtant l’erreur pouvait être fatale pour eux. Ils ont traversé la Sebkha où se trouvent les 3 puits qui ont donné leur nom à ce premier secteur sélectif. Ils ont ensuite parcouru une large piste où il fallait se montrer adroit et prudent pour éviter les pièges des langues de sable qui parfois coupent complètement la piste et dont la hauteur a surpris plus d’un. Après 218 km de course, ils ont rejoint la route goudronnée qui les a menés à Timimoun. Nous reviendrons dès notre prochaine édition sur les résultats détaillés de cette étape, qui sont tombés tardivement hier en soirée.

M.-A. A.