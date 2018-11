12e Salon international de l’optique d’Alger

La 12e édition du Salon international de l’optique et de la lunetterie d’Alger (SIOL) se tiendra, du 15 au 17 novembre à Alger, avec la participation d'une trentaine d'exposants, annonce l'organisateur de ce Salon spécialisé. Cette manifestation, qui sera abritée par l’École supérieure de l’hôtellerie et de la restauration (ESHR) d'Aïn Bénian, ambitionne également de «répondre aux exigences des professionnels du monde de la santé, de renforcer non seulement son outil de communication et d’information, mais aussi et surtout celui de la formation», précise l'entreprise «RH. International Communication», organisatrice de cette manifestation dans un communiqué. Des journées professionnelles et des thématiques seront au menu de ce Qalon, dont celle de «La contrefaçon et du rôle de la Douane» dans la lutte contre ce phénomène, «Le conventionnement des opticiens lunettiers», sachant qu'à fin septembre 2018, il a été recensé seulement 544 opticiens conventionnés avec la CNAS, relève-t-on. Les pathologies de l’œil, telles que le strabisme et l'amblyopie, seront, par ailleurs, abordées, lors de cette rencontre appelée à «permettre aux professionnels de la filière optique de se retrouver sur un même espace pour exposer, échanger partager et négocier», ajoute l'organisateur, soulignant que «la protection contre les rayons UV est un enjeu de santé publique». Une formation en ateliers personnalisés sur le choix des verres et les mesures de prise sera, en outre, animée, alors qu'un symposium sur «l’émergence de l’Optique en Algérie» est prévu au second jour de cette manifestation.