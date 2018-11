attaque d’un bus à Al-Minya en égypte : L’Algérie condamne avec « force »

L'Algérie a condamné, hier, avec «force» l’attaque perpétrée contre un bus transportant des fidèles coptes se dirigeant vers un monastère à Al-Minya en Égypte. «Nous condamnons avec force l’attaque perpétrée, ce jour, contre un bus transportant des fidèles coptes se dirigeant vers un monastère à Al-Minya en Égypte», a déclaré à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Cet acte terroriste abject commis, comme à l’accoutumée, contre des innocents lève encore une fois le voile sur le visage hideux du terrorisme qui transgresse toutes les valeurs et qui viole sans scrupules la sacralité de la vie humaine», a-t-il ajouté. «Tout en présentant nos condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple égyptien frères, nous assurons de notre compassion les familles des blessés», a-t-il encore ajouté. «Notre pays, qui a pâti de ce terrorisme aveugle et sanguinaire, et qui a réussi à le défaire, est convaincu que l’Égypte, forte de la solidité de ses institutions et de l’adhésion de son peuple, finira par venir à bout de ce fléau étranger à notre religion et à nos valeurs», a-t-il conclu.