Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à dubaï

L’Algérie prend part actuellement aux travaux de la 20e session de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Dubaï (Émirats arabes unis), indique un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications,

des Technologies et du Numérique.

Cette importante manifestation, devant s’étaler jusqu’au 16 novembre prochain, sera marquée, notamment par la présence de la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Mme Houda-Imane Faraoun, accompagnée d'une forte délégation composée de hauts cadres et d’experts du secteur. La ministre évoquera, lors de sa participation aux travaux de cette conférence, les efforts consentis par l'Algérie en matière de développement et d'édification d'une société de l'information et de généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies et des technologies du numérique au service du citoyen.

Elle mettra en avant la position de l'Algérie favorable au développement des technologies au service des intérêts de l'humanité, conformément aux dimensions sociétales et environnementales.

En effet, des efforts colossaux ont été déployés par l’Algérie pour la mobilisation des technologies du numérique au service du développement, à travers la mise en place d'une administration numérique dans tous les domaines d’activité.

Ce travail a porté ses fruits, par la généralisation de la e-administration qui a vivement contribué à la facilitation de la vie du citoyen. Il faut dire que de grandes avancées ont été enregistrées, ces dernières années, dans ce domaine, ce qui a permis de réaliser des performances exceptionnelles. À ce propos, les statistiques rendues publiques par l’ARPT pour l’année 2017 font état de plus de 34,5 millions d'abonnés à l'internet fixe et mobile, contre 28,5 millions en 2016, soit une augmentation de plus de 6 millions d'abonnés. Notons qu’au cours de cette conférence, il sera procédé à l'élection des membres composant le prochain conseil de l'UIT, pour la période 2019-2022, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de l'UIT, ainsi que des directeurs des bureaux de radiocommunications (BR), de normalisation des télécommunications (TSB) et de développement des télécommunications (BDT), ainsi que des membres du Comité de Règlement des radiocommunications (RRB).

La Conférence des plénipotentiaires, qui est l'organe suprême de l'UIT, est convoquée tous les quatre ans. Les États membres de l'UIT décident du rôle futur de l'organisation et déterminent par là même sa capacité d'influencer et d'orienter l'évolution des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le monde.

Elle détermine également «les principes généraux de l'UIT, adopte un plan stratégique et un plan financier pour une période de quatre ans, et élit les membres de l'équipe de direction de l'organisation, ainsi que les États membres du Conseil et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications».

Il convient de rappeler que la 3e réunion préparatoire de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour la région Afrique, a été organisée à Alger, du 18 au 21 juin 2018.

Rappelons qu’à l’issue de la réunion d’Alger, des recommandations africaines communes ont été formulées, reflétant les nouveaux enjeux des TIC en Afrique et les dispositifs qui contribueront à préserver les intérêts de la région.

Kamélia Hadjib