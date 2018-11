MEGAPROJET DE Port du centre

En attendant le lancement, d’ici peu, des travaux du mégaprojet de réalisation du port du centre, sis à El Hamdania (Tipasa), les infrastructures d’accompagnement de ce gigantesque site seront menées en parallèle. C’est le cas de la liaison ferroviaire devant relier ce port à El Affroun (Blida) sur une longueur de 48 km avec double voie électrifiée. Ce projet comprend, entre autre, la réalisation de plusieurs ouvrages d'art, trois viaducs, de 16 ouvrages ferroviaires et de trois gares mixtes.

À cet effet, l’ANSERIF, l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, a relancé l’avis d’appel d’offres national. La consistance des travaux comprennent principalement les études d'exécution, l’installation du chantier, le dégagement des emprises, les terrassements généraux, le drainage et l’assainissement, les travaux de voie ferrée, les ouvrages d'art, les travaux de bâtiment, de signalisation, de télécommunications, d’énergie et d'électrification.

Cet appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales s'adresse aux entreprises ou groupement d'entreprises ayant réalisé au moins un projet d'une ligne ferroviaire (pose de voie neuve et/ou renouvellement de voie) d'un linéaire de 10 km, disposant d’importants moyens humains et matériels mais aussi de capacités professionnelles et surtout financières (chiffre d’affaires moyen des trois dernières années supérieur ou égale à 10 milliards de DA. D’un coût de réalisation estimé à 3,3 milliards de dollars, le mégaprojet du port sera réalisé avec un délai de 7 ans, mais sera progressivement mis en service d’ici 4 ans, avec l'entrée d'une compagnie chinoise, Shanghai Ports, qui assurera son exploitation. L’infrastructure en question étant financée dans le cadre d'un crédit chinois à long terme. À terme, ce nouveau port devrait générer près de 200.000 emplois directs et indirects au regard de l’importance des zones d’activités prévues en son sein, sur une superficie de 2.000 hectares. Ce futur port commercial devrait également contribuer à une «restructuration du tissu industriel et commercial en Algérie, tout en insufflant une dynamique «positive» à toute la région de la «Méditerranée et de l’Afrique du Nord, voire même aux pays de l’Ouest et du Centre de l’Afrique «.

