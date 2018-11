Salon du Lycéen et de l’étudiant : La formation supérieure en point de mire

Le Salon du lycéen et de l’étudiant algérien «The Graduate Fair» se tiendra parallèlement à la 3e édition du salon de la formation professionnelle «The Pro Trainee Fair«, du 7 au 15 novembre, sous forme de caravane qui sillonnera six villes, à savoir Tlemcen, Oran, Alger, Sétif, Constantine et Ouargla.Organisé par l’agence de communication «The Graduate», ce rendez-vous est un espace professionnel permettant la rencontre d’un très large éventail d’acteurs de la formation et un public d’apprenants toutes spécialités et niveaux confondus, qu’ils soient à la recherche de formations supérieures ou professionnelles, ou simplement pour des besoins de conseil et d’orientation, a précisé un communiqué de l’agence organisatrice. The Graduate Fair bénéficie du soutien de l’Association Nationale des Parents d’Elèves (ANPE), qui tiendra un espace d’exposition et animera une conférence en marge du salon, du soutien de l’Ambassade de France en Algérie et ce, à travers Campus France (Algérie), l’Agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, ainsi que de Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students) qui est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités. Plusieurs écoles, instituts et centres de formation nationaux sont présents, dont l’ESAA (Ecole Algérienne Supérieure des Affaires), l’Université Houari Boumediene, l’ONDST (Organisation Nationale pour le Développement Scientifique et Technologique), l’école supérieure d’économie d’Oran, l‘ISEC Tlemcen ainsi que le Centre International de Presse (CIP), à travers son Centre de Formation dans les Métiers de l'Audiovisuel (CFMA), sans oublier le centre de formation professionnelle (IFACT) et Campus 22 pour ne citer que ceux-là.Au pavillon étranger, « une forte participation des organismes de formation vient enrichir la diversité d’offre du salon avec des pays tels que la République de Chypre, la Tunisie, la Russie, la Roumanie, la Suisse, le Royaume Uni, les Etats Unis (USA), l’Irlande, le Canada, les Pays-Bas, entre autres», a précisé l’agence de communication.

M. Mendaci