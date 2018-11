HÉBERGEMENT UNIVERSITAIRE À MILA : 1.000 lits supplémentaires

Le secteur de l'enseignement supérieur dans la wilaya a été renforcé par une résidence universitaire d'une capacité de 1.000 lits. Cette infrastructure permet d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants dans la wilaya de Mila à 4.000 lits, selon les explications fournies jeudi sur les lieux.

Cette nouvelle résidence sera dotée d'un restaurant universitaire, qui entrera en service «au cours des prochains jours». Dans le cadre du programme des festivités pour la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, un nouveau siège de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) ainsi qu'un complexe omnisports ont été mis en service au chef lieu de la wilaya par le chef de l'exécutif local, Mohamed Amier, en présence des autorités locales et de plusieurs moudjahidine. A été également lancée au titre de cette occasion, la 7e édition de la rencontre culturelle et littéraire de la poésie populaire, organisée par l'association locale traditionnelle littorale à la maison de jeunes du chahid Mohamed Ladraa, avec la participation de nombreux poètes venus des différentes wilayas du pays, ainsi que de Tunisie.

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de la cité Ben Salah, au centre ville de Mila, ont été lancés avec un délai de réalisation de trois mois et pour une enveloppe financière de 20 millions de dinars puisée du budget de la commune, selon les explications données. Les autorités locales ont également inspecté le projet de réalisation d'un réseau d'assainissement dans la même cité qui affiche un taux d'avancement de 35 %, ainsi qu'un projet d'extension d'une intersection à la sortie Ouest de la ville, dont les travaux ont atteint un taux de 55%, a-t-on noté. Dans la localité d'Azzaba Lotfi (commune d'Ain Tine), le wali a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aménagement d'un groupement rural.