CNAS : généralisation de la fiche médicale électronique

La fiche médicale électronique élaborée par la Caisse nationale d’assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), déjà opérationnelle au niveau de 11 wilayas pilotes, sera généralisée d’ici la fin de l’année à toutes les wilayas du pays, a indiqué Djamal Matari, directeur du contrôle médical à la CNAS. Ce dispositif permettra selon le même responsable «une meilleure prise en charge des assurés sociaux en termes de prestations». «Le développement d'une solution utilisant la fiche médicale informatisée est en cours d'élaboration par la Cnas pour assurer un contrôle médical en temps réel au niveau de la structure d'affiliation, afin de garantir une meilleure prise en charge des assurés sociaux et avoir une base de données unique sur l'ensemble des actes et des prescriptions», a-t-il indiqué. Néanmoins, la visée réelle de cette fiche médicale informatisée est surtout la rationalisation des dépenses de la Cnas. «Cette fiche médicale informatisée permettra également une meilleure visibilité, notamment en matière de consommation de médicaments et d’autres prestations et, par conséquent, une meilleure maîtrise des dépenses ».

Cette nouvelle disposition, permettra également la dématérialisation de la fiche médicale physique actuelle qui limite aux assurés sociaux et aux ayants droit de procéder au contrôle médical exclusivement dans leur centre d’affiliation. «Avec la fiche médicale électronique, les bénéficiaires du tiers payant peuvent avoir accès au contrôle médical, lorsque la prescription d’un médicament nécessite un contrôle, dans les structures de la Cnas les plus proches du lieu de résidence, même lors de leurs déplacements dans les différentes wilayas du pays», a indiqué le Dr Matari, en précisant que le médecin conseil aura accès à la fiche de l’assuré social avec toutes les informations nécessaires. L’autre nouveauté est qu’avec cette fiche médicale électronique, le contrôle inter-agence est également possible pour ce qui est des arrêts de travail.

«Désormais, l’assuré social n’est pas obligé de se déplacer pour un contrôle médical dans son agence d’affiliation ou pour le dépôt d’un arrêt de travail», a-t-il ajouté. A travers cette fiche, le contrôle médical pourra se faire également à distance avec le pharmacien d’officine, notamment lorsqu’il s’agit de dispenser des médicaments soumis à des conditions particulières de remboursement et au tarif de remboursement. «Le pharmacien disposant d’une connexion internet prend attache directement avec le contrôle médical largement connecté et pose la question. Laquelle paraîtra sur tous les ordinateurs des médecins conseils de la Cnas avec un bip sonore et un signal visuel. Une fois la réponse émise, le signal disparaît», nous a-t-il expliqué. Le directeur général de la CNAS, M. Hassan Tidjani Haddam, avait auparavant précisé que les dispositifs de contrôle médical et administratif entrepris par la CNAS, seront intensifiés, automatisés et ciblant certaines professions « pourvoyeuses d’arrêts de travail » pour lutter contre les éventuels abus. Dans ce contexte, il a relevé qu’au titre du contrôle des arrêts de travail, les agents de la CNAS ont rendu visite à 90.234 assurés sociaux durant le premier semestre de 2018, dont 8,81% ont été sanctionnés contre 195.268 assurés visités (9,43% sanctionnés durant la même période de l’année 2017).

Il s’agit, a expliqué le responsable, d’un contrôle administratif qui consiste à vérifier si l’assuré social, en arrêt de travail, respecte les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et ce, à travers des visites à domicile. En matière de remboursement des médicaments, il a fait savoir que la caisse a traité 32,7 millions d’ordonnances au courant du 1er

semestre 2018 contre 64,7 millions durant la même période de 2017.

Salima Ettouahria