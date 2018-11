Recouvrement de 9 milliards de Dinars de créances de l’Algérienne des eaux : Réduire les fuites

Conformément aux instructions du ministère des Ressources en eau, il est prévu le recouvrement, avant la fin de l’année en cours,

Conformément aux instructions du ministère des Ressources en eau, il est prévu le recouvrement avant la fin de l’année en cours, de 9 milliards de DA de créances de l’Algérienne des eaux (ADE), auprès des communes. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, dans une déclaration à la presse, le directeur général de l’ADE en marge de l’inauguration d’une structure locale à Mascara à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre.

Dans cette optique, M. Smail Amirouche a ajouté que l’ADE a lancé des dispositions de recouvrement de ses créances estimées à 50 milliards DA dont 28 à 30 milliards DA recouvrables, et assuré que des unités de cette institution, réparties à travers les wilayas, se sont lancées dans l’opération réalisant de bons résultats estimés à 110 % des objectifs. «Grâce aux mégaprojets réalisés par l’Etat dans toutes les wilayas, l’ADE s'attelle après avoir régler le problème lié au manque d'eau, à améliorer la gestion et la qualité de l’eau et à réduire les déperditions estimées actuellement à 30 % du volume mobilisé», a-t-il affirmé, ajoutant dans ce sens, que ces déperditions sont dues, essentiellement, aux fuites et aux raccordements anarchiques. Et d’ajouter, enfin, que son entreprise mettra fin à ces deux phénomènes en mobilisant toutes ses capacités humaines et matérielles. Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, avait, faut-il le rappeler, exhorté, lors d’une précédente déclaration à la presse, les cadres de son secteur à faire plus d’efforts pour réparer les fuites d’eau dans les plus brefs délais et lutter contre les raccordements illicites, et souligner le rôle de la communication et de la sensibilisation en direction des citoyens pour lutter contre le gaspillage de l'eau. Le ministre avait incité, notamment, les cadres de son secteur à maintenir le même niveau d’engagement et de mobilisation pour assurer les services publics de l’eau et de l’assainissement à la hauteur des attentes de la population partout à travers le territoire national et en tout temps : «Aucun recul ne sera admis», avait-il, d’ailleurs, averti. La disponibilité de la ressource en eau ainsi que les mesures mises en œuvre dès la fin de l’été 2017, notamment sur le plan organisationnel, avait permis une nette amélioration concernant l’alimentation en eau potable, comparativement à la saison estivale précédente, en matière notamment de fréquence de distribution que de la qualité de l’eau distribuée, avait indiqué la même source. Ainsi, la fréquence de distribution au quotidien a atteint 78% de la population dont 40% en H24 alors qu’elle n’était que de 65% de la population, dont 35% en H24 durant la même période de l’année 2017, avait affirmé la tutelle ministérielle.



Amélioration constante de l’approvisionnement en eau



Il en est de même pour les projets locaux mis en service et portant sur la réalisation et la réhabilitation de forages, la réalisation de réservoirs, la réhabilitation des stations de pompage et la mise en service de plusieurs stations de déminéralisation d’eau dans le Sud. En outre, le dispositif organisationnel mis en place et la mobilisation des équipes à tous les niveaux de responsabilité a également été profitable. Sur un autre volet, l’application des instructions du ministre portant sur le nettoyage des ouvrages de stockage, l’approvisionnement en quantité suffisante en produits de traitement, l’accroissement du nombre de prélèvements et des analyses «ont permis de distribuer une eau de qualité irréprochable et conforme aux standards internationaux», avait conclu le communiqué. M. Necib avait, également, insisté sur le lancement, dans les meilleurs délais, des programmes de développement en se fixant des objectifs chiffrés et en mettant l’accent sur la couverture des zones éparses.

Sami Kaïdi