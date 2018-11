Le Chef de l’état souligne la nécessité de l’attachement aux valeurs de la Révolution : Pérenniser l’esprit de Novembre

Dans son discours à la nation à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution, le Président de la République, a merveilleusement illustré cette aptitude de l’Algérie à triompher des multiples batailles que la patrie à eu à affronter durant son passé contemporain. Du jour où le peuple a décidé qu’il briserait les chaînes du colonialisme inique, jusqu'aux multiples progrès significatifs consacrés dans divers secteurs, à l’ère de la paix et la stabilité recouvrées grâce à la Réconciliation nationale dont le Chef de l’Etat a été l’initiateur.

Depuis le 1er Novembre 1954 à ce jour, nombreux sont les exploits qui renforcent la conviction selon laquelle l’Algérie dispose aujourd’hui «de tous les atouts lui permettant d’aller de l’avant» comme cela est souligné dans le message de M. Bouteflika. Cela à la condition, a-t-il recommandé, «de demeurer attaché à certaines valeurs, en tête desquelles nos référents spirituels et les objectifs tracés par la Déclaration du 1er Novembre». «L’Algérie a encore aujourd’hui, grandement besoin de ces principes et de ces valeurs» indique le Chef de l’Etat qui sollicite nos concitoyens à faire preuve «d’un patriotisme élevé et d’une détermination à poursuivre le processus d’édification».

Aussi pour remporter encore d’autres batailles et relever les autres défis à venir, il n’est de stimulant plus motivant que celui de pérenniser l’esprit de Novembre, «un exploit qui a permis à l’Algérie de gagner l’admiration et le respect des peuples du monde entier, encore aujourd’hui» lit-on dans le message du Président de la République. Notre glorieuse guerre de Libération a été, faut-il le rappeler, l’aboutissement de plusieurs soulèvements et sursauts populaires, et à ce propos, le Chef de l’Etat a évoqué le la station phare du 8 Mai 1945 qu’il a qualifié de «douloureuse» tant elle a valu à l’Algérie «des dizaines de milliers de chouhada». Ce qui n’a affecté en rien la détermination des Algériens à s’émanciper du joug du colonialisme, tant nos aïeuls ont fait des événements du 8 mai 1945 un prélude pour le déclenchement de la Révolution, un événement majeur qui a marqué l’histoire de l’humanité durant le siècle dernier. Arrachée de haute lutte l’indépendance a été très vite ponctuée par de nombreuses réalisations qui sont à appréhender, comme le souligne le Chef de l’Etat dans son message «par rapport à la situation prévalant avant le recouvrement de notre liberté». Une situation, a-t-il rappelé «marquée par plus d’un quart de notre peuple déplacé, un cadre administratif quasi inexistant, un analphabétisme généralisé, une pauvreté régnante et des richesses naturelles encore sous l’empire du colonialisme».

C’est dire à quel point la reconstruction d’un pays happé par presque 8 ans de guerre était loin de constituer une sinécure, néanmoins ce défi nécessaire à même de mieux conforter notre souveraineté nationale ne mettra pas beaucoup de temps pour se muer en réalité palpable. Dans ce sillage, l’Algérie a été perçue, souligne encore le Chef de l’Etat, «comme un Etat réussissant son décollage économique».

Cet élan a été, hélas, stoppé par la décennie du terrorisme. Toutefois, la confiance placée par les Algériens en la personne de M. Abdelaziz Bouteflika, politique chevronné et visionnaire hors pair, pour prendre les rênes du pays dès 1999, qui a permis de redresser la situation, de rétablir la paix et d’enclencher la dynamique du progrès par le recours à des réformes audacieuse et de gigantesques programmes socio-économiques. Dans son message, le Chef de l’Etat a d’ailleurs rappelé les multiples réalisations qui, sous sa gouvernance judicieuse, ont permis d’inscrire résolument l’Algérie sur la voix de la modernité.

Il préconise, toutefois que «si l’avancée réalisée en matière de développement, sous toutes ses formes, nous donne le motif de nous enorgueillir, nous devons cependant, déployer davantage d’efforts pour la prise en charge du reste des besoins sociaux de notre population, en constante augmentation d’année en année». «En outre, nous devons relever le défis de l’accélération des réformes économiques et de la diversification du produit national (…) Nous sommes également appelés à fournir davantage d’efforts pour préserver notre identité et notre algérianité dans un mode d’hégémonie culturelle» indique encore le Chef de l’Etat qui souhaite que son message «soit le leitmotiv» de résolutions individuelles et collectives pour la construction d’une Algérie forte».

