Appel du Président à l’édification d’un front populaire

«Nous soutenons le Président Bouteflika, par conviction, et notre soutien permettra à l’Algérie de poursuivre son épanouissement et son développement.» C’est en ces termes que s’est exprimé le secrétaire général de l’UGTA, à l’occasion de la signature, avec plusieurs organisations patronales, d’une motion spéciale de soutien et d’adhésion à l’appel du Chef de l’État pour l’édification d’un front populaire solide visant à «faire face aux défis internes et externes qui se posent à l’Algérie».

M. Abdelmadjid Sidi Saïd a également qualifié la signature de cette motion d’acte de «confirmation, d’adhésion et de soutien au président Bouteflika qui a fait de l’Algérie une nation très forte et respectée», rappelant que «dans les années 90, le pays était à deux doigts de la catastrophe». Il faut dire aussi, que la signature de la motion d’adhésion et de soutien —par les premiers responsables de, l’Union générale des Travailleurs Algériens, le Forum des chefs d’entreprises (FCE), la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), la Confédération algérienne du patronat (CAP), l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) et l’Union nationale des investisseurs(UNI)— traduit «la forte volonté» susceptible de contribuer à «soutenir les résultats atteints grâce aux différents projets tracés par le Chef de l’Etat, notamment en termes de consécration des valeurs de la République démocratique et sociale, des valeurs de développement économique, de la consolidation de la place de l’Algérie dans le concert des nations».

Ce qu’il faut mettre en relief, d’autre part, c’est que la signature par l’UGTA et sept organisations patronales de cette motion de soutien et d’adhésion, le 1er novembre, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, insiste M. Abdelmadjid Sidi Saïd qui s’exprimait depuis le siège de la Centrale syndicale, d’une «conviction quant à la pertinence des acquis remportés». Poursuivant ses propos, le SG de l’UGTA citera aussi tous les efforts consentis pour «contrecarrer les manœuvres politiciennes et les tentatives de déstabilisation des rangs par des interprétations erronées ou en opposition aux préceptes de notre religion, d’une part, et à faire face à tous les fléaux et en premier lieu la corruption et la drogue qui rongent notre économie et notre société, d’autre part», tel que précisé, dit-il, dans le message du Président de la République.



Politique de réconciliation nationale : l’un des grands acquis du Président Bouteflika



Le patron de la Centrale syndicale a également consacré une bonne partie de son discours à «la politique de réconciliation nationale grâce à laquelle nous avons recouvré la sécurité et la stabilité nationales, un des grands acquis réalisés depuis l’arrivée du Président de la République au pouvoir», a-t-il rappelé tout en faisant état de l’effet de cette réalisation sur les développements économique et social.

Autre question importante évoquée par le Secrétaire général de l’UGTA à la faveur de cette signature de motion de soutien et d’adhésion à l’appel du Chef de l’Etat pour l’édification d’un «front populaire solide, celle qui concerne la décision qui avait été prise par le Président de la République, celle relative au paiement anticipé de la dette de l’Algérie auprès du Fonds monétaire international (FMI). «il s’agit d’une décision à la fois historique et courageuse», a déclaré M. Sidi Said qui citera dans ce sillage tous les effets positifs qui en découlent sur l’économie nationale. Celui-ci notera, par ailleurs, que la décision du président de la République de constitutionaliser la langue amazighe, en tant que langue nationale et officielle, a permis de «fermer la porte devant toute tentative d’exploitation de ce dossier».



Contrecarrer toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation



Pour rappel, c’est à l’occasion de la célébration de la journée du Moudjahid, que le Président de la République a lancé l’appel pour l’édification d’un «front populaire solide». En effet, dans le message du Président de la République, le 20 août dernier, le Chef de l’Etat a notamment souligné le fait que «la liberté et l’indépendance, la construction et l’édification sont des acquis et des enjeux qui requièrent la mobilisation permanente, l’effort intarissable et même le sacrifice au service de la partie».

S’exprimant davantage sur les défis, le Président de la République a ajouté : «Vous connaissez l’ampleur des défis qui continuent à se poser à nous pour satisfaire tous les besoins sociaux de notre peuple et pour construire une économie forte et moins dépendante aux hydrocarbures. Vous êtes témoins des conflits qui déstabilisent notre monde contemporain et particulièrement notre nation arabe, et bafouent les droits économiques des peuples. Le droit à la liberté, à l’indépendance ainsi que le droit des peuples à vivre dans la stabilité et la sérénité sont devenus malheureusement une chose rare dans le monde arabe en raison des conflits et des crises épuisants pour nos potentialités, des conflits qui nous éloignent du devoir sacré qu’est la libération de la Palestine, la première des deux Qiblas et le troisième Lieux saints de l’islam. Pour notre chère Algérie, ces crises extérieures qui se jouent à nos frontières sont porteuses de danger du terrorisme abject et des réseaux du crime organisé, deux fléaux désormais transfrontaliers» et c’est dans ce contexte que l’appel a été lancé : « Face à ces défis et à ces dangers, je vous exhorte, enfants de notre chère patrie, à suivre les pas de nos glorieux moudjahidine et valeureux chouhada, à vous mobiliser pour la poursuite de l’édification et la mutualisation de toutes les potentialités de notre pays et à renforcer l’édifice d’un front populaire solide afin de garantir la stabilité de l’Algérie et sa résistance face à toutes les manœuvres internes et menaces externes. Nous avons renoué avec la stabilité, la sécurité et la sérénité au prix de lourds sacrifices durant la tragédie nationale, d’où le devoir de préserver ces acquis qui sont le socle essentiel et indispensable au parachèvement de notre projet socioéconomique». «Par ce front populaire solide, note le Président, vous devez contrecarrer toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation de nos rangs par des interprétations erronées ou en opposition aux préceptes de notre religion. Vous devez également, grâce à ce front populaire solide, faire face à tous les fléaux et en premier lieu la corruption et la drogue qui rongent notre économie et notre société. Dans le cadre de cette mobilisation nationale, je vous exhorte tous, enfants de notre chère patrie, à prendre exemple sur l’élite de notre société, les éléments l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale, et les éléments des forces de sécurité qui consentent quotidiennement des sacrifices pour la sauvegarde de l’intégrité et la souveraineté de notre territoire national et la préservation de la sûreté et de la sécurité de notre peuple et de ses biens», avait enfin, souligné le Chef de l’Etat

Soraya Guemmouri