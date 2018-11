Commentaire : ÉTINCELLE

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, dans le plus grand secret, quelques centaines d’hommes, très jeunes, mais ô combien déterminés, armés de vieux fusils datant de la Seconde guerre mondiale, sans expérience du combat, avec pour tout viatique la ferme volonté de libérer la patrie occupée, déclenchèrent une grande révolution qui eut un retentissement mondial et un effet d’entrainement indéniable sur d’autres pays colonisés. Comment imaginer, pourtant, que quelques hommes mal équipés, avec un entraînement sommaire, aient pu oser défier la troisième puissance mondiale et l’un des piliers de l’OTAN ? Personne, assurément, n’aurait parié un franc de l’époque sur une telle action, juste un gros pétard comme l’avait désigné le colonat dans son arrogance aveugle, et que quelques condamnations allaient étouffer dans l’oeuf. C’est dire le poids immense de la responsabilité qui allait peser sur les épaules de ces combattants si la première étincelle ne mettait pas le feu. La flamme révolutionnaire a embrasé le pays et des milliers de jeunes Algériens, assoiffés de justice, ont rejoint les maquis, entraînant une riposte répressive démesurée des autorités coloniales ; cela ne fit que renforcer la détermination du peuple algérien dans son combat libérateur et accentuer le soutien international à la cause de la révolution.

Au plus fort d’une guerre barbare à caractère génocidaire, l’occupant mobilisa alors jusqu’à 500.000 hommes, fortement armés, dans une folie meurtrière qui n’aboutit qu’à accélérer le processus inéluctable vers l’indépendance.

Arc-boutée sur sa conviction profonde que la victoire militaire était possible, l’occupant n’avait pas compris que la volonté inébranlable d’un peuple uni autour de ses valeurs sacrées et de sa foi pouvait lui permettre de tenir tête à la plus forte des armées.

La cruauté de la colonisation qui déracina de nombreuses populations, les dépouillant de leurs terres ancestrales, les soumettant à des impôts iniques, à l’usure, voire à la déportation et à prison, cette occupation de peuplement inhumaine n’aboutit qu’a cristalliser la haine de l’occupant et à précipiter l’éclosion de l’étincelle, un certain 1er novembre...

K. O.