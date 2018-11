BéJAïA : Hommage à la famille révolutionnaire

Dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, le 1er novembre 1954, sous la bannière de l’armée de Libération nationale (ALN) contre l’occupation française et qui a vu le soulèvement du peuple algérien pour rejeter la domination coloniale en se mobilisant aux côtés des moudjahidine pour arracher l’indépendance et instaurer la souveraineté en Algérie, la wilaya de Béjaïa a élaboré un programme riche et varié pour commémorer cet évènement historique.

Les festivités ont débuté au chef-lieu de la wilaya, mercredi après-midi par une cérémonie de distribution de 1.725 logements répartis en 890 logements participatifs locatifs (LPL), type social pour les communes d’Akbou, Oued Ghir et Beni Maouche, 35 logements promotionnels aidés (LPA) pour la communes d’El Kseur et 800 décisions d’aides rurales d’un montant financier de 700.000 DA destinées à toutes les communes de la wilaya.

Cette cérémonie présidée par le wali, Ahmed Maabed, en présence du secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville , qui se trouvait a Bejaia dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection du pôle urbain d’Ighezer Ouzarif de 16.000 logements, tous segments confondus, en cours de réalisation, s’est déroulée à la salle des congrès de la wilaya a regroupé le président de l’APW, les directeurs de l’exécutifs de wilaya, les services de sécurité, la famille révolutionnaire et tous les bénéficiaires de cette opération qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement du Président de la République. C’est une ambiance de joie indescriptible qui animait tous les bénéficiaires des nouveaux logements, après deux longues années d’attente. En cette occasion, Le wali a rassuré l’assistance que le programme de logements en cours de réalisation au pôle urbain de 16.000 logements de Oued Ghir sera achevé dans les plus brefs délais. Le wali avait donné auparavant le coup d’envoi de la parade des jeunes sportifs. Un grand défilé qui a sillonné les principales artères de la ville de Bejaia. Dans la soirée, les autorités civiles et militaires se sont rassemblés au théâtre régional de Bejaia «Abderrahmane Bouguermouh avant de se rendre, à minuit, sur le Place du 1er novembre pour une cérémonie de recueillement et de dépôt de gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs. La journée du 1er novembre a été marquée par une intense activité qui a débuté par le recueillement au sanctuaire des martyrs en présence des autorités de la wilaya, de la famille révolutionnaire et du mouvement associatif, suivi d’une visite de l’exposition des photos sur l’évènement du 1er novembre au musée du moudjahid. Puis le lancement de la caravane médicale vers la daïra de Beni Maouche, destinée à la prise en charge médicale des moudjahidine et leurs ayant droits. Le wali a ensuite donné le coup d’envoi du marathon des 13 martyrs où plus de 600 athlètes issus de 22 wilayas ont traversé les rues du chef-lieu de la wilaya. Ce marathon, dans sa quatrième édition, et organisé chaque mois de novembre en hommage aux 13 sportifs des quartiers de la ville de Bejaia tués durant la guerre de Libération lors d’une rencontre de foot Ball. Au niveau du port pétrolier de Bejaia, le wali a procédé à la baptisation de l’unité marine de la Protection civile au nom du chahid Mahdjoub Salah, avant de se rendre visite au domicile du moudjahid Irbah Abdelkader alité, à qui il a décerné une médaille en hommage de loyaux services. À la grande salle de la bibliothèque principale de la lecture publique jouxtant le siège de la radio Soummam, le wali, accompagné des autorités de wilaya, a présidé une cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats des concours culturels et sportifs, dont les vainqueurs des Jeux africains de la jeunesse et les Olympiques d’Argentine.

Par ailleurs, la direction de la Protection civile de Bejaia a organisé des festivités à l’occasion du 1er novembre. Pareillement, une remise de cadeaux aux lauréats des examens de fin de cycle des trois paliers scolaires (primaire, moyen et secondaire), 84 enfants des agents de la Protection civile (actifs et en retraite) en plus de 8 enfants cadets ayant réussi l’examen de la 5e, et ce, pour les encourager davantage, eux qui ont participé avec des agents à plusieurs actions de sensibilisation effectuées dans plusieurs endroits ainsi que la remise d’attestation de réussite à un groupe de stagiaires ayant effectué un stage de 21 jours dans le cadre du secourisme de masse.

Mustapha Laouer

Aïn Defla

Un message à la jeunesse

La célébration a été marquée, jeudi à Aïn Defla, par l’organisation de nombreuses activités sportives, notamment au profit de la frange juvénile, en vue d’y ancrer les valeurs et idéaux se rapportant à ce tournant décisif de l’histoire du pays. Au complexe sportif Benabdelkader-Hamdoud, 110 sportifs issus de 13 clubs de cyclisme activant dans de nombreuses wilayas ont pris part au championnat national de tests de cyclisme destiné aux jeunes catégories (benjamins et minimes).

Outre l’apprentissage des rudiments se rapportant à la «petite reine», cette discipline, organisée conjointement par la ligue locale de cyclisme et la Fédération nationale de la discipline, vise notamment la découverte de jeunes talents, a précisé le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Mabrouk Kerboua. De son côté, le centre de loisirs d’Aïn Defla a abrité la phase régionale intermosquées de football, à laquelle six équipes ont pris part venant de Tissemsilt, Relizane, Chlef, Médéa, Blida et d’Aïn Defla. Au terme de ce tournoi qualificatif à la phase finale qui se déroulera à Alger, le nom de l’équipe qui y prendra part sera connu, a signalé le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) d’Aïn Defla, Ali Zemirli, soulignant que la wilaya prend part à cette compétition avec l’équipe d’Aïn Soltane.

Lancée en 2013, au niveau de la daïra d'El-Harrach, la participation à cette compétition s'est étendue l’année dernière à la totalité du territoire national. Observant que l’objectif de cette manifestation sportive consiste à tisser des liens d’amitié et de fraternité entre les jeunes, il a mis en exergue l’importance de l’ancrage de la culture du fair-play et de l’esprit sportif. À proximité du siège de l’APC d’Aïn Defla, 1.000 jeunes coureurs ont pris part au cross scolaire interdaïras de cross-country, une course qualificative à la phase nationale, selon les organisateurs.

À la cité Nedjma, au centre d’Aïn Defla, le wali, qui présidait les festivités en compagnie des autorités locales, a procédé à la mise en service du stade de proximité ayant fait l’objet d’un revêtement en gazon synthétique. Discutant avec les citoyens du quartier, il a observé qu’en plus du recueillement et de la méditation qu’exige la célébration des dates se rapportant à la glorieuse Révolution de novembre, le plus important est de se remettre en cause en se demandant si l’engagement donné aux martyrs a été honoré. S’attardant sur la structure inaugurée conçue pour assurer l’épanouissement des enfants loin de toute forme de déviation, il a mis l’accent sur la nécessité de la préserver, les exhortant à faire preuve de civisme et à mener des actions révélatrices de leur souci de la promotion de la citoyenneté.

Annaba

émotion

Journée riche en émotion marquant la commémoration d’une date historique aussi chère à tous les Algériens.

Annaba, a l’instar de l’ensemble des autres régions du pays, a commémoré cet événement exceptionnel dans l’histoire du pays, à la mémoire des glorieux martyrs de la révolution, en hommage desquels une cérémonie officielle de recueillement a été organisée au monument de Annaba. Des gerbes de fleurs ont été déposées avec de la lecture de la Fatiha en présence des autorités locales civiles et militaires et la famille révolutionnaire.

La commémoration du 64e anniversaire du 1er novembre 1954 a été une l’occasion pour l’inauguration d’une polyclinique implantée dans la localité de Kherraza, commune d’Oued El Aneb, baptisée au nom du chahid Ahmed Meguenani.

Cette nouvelle structure de santé de proximité peut assurer la prise en charge de 70.000 habitants, issus de Kherraza et Oued Ennil, commune d’El Bouni. Le premier arrondissement de la Sûreté urbaine réalisé au niveau de la nouvelle cité d’El Kalitoussa, commune de Berrahal, a également été inauguré. Puis, le wali Toufik

Mezhoud a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un collège d’enseignement moyen (CEM) au niveau de la localité d’El Gantra dans la commune de Sidi Amar. Par ailleurs, diverses activités sportives et culturelles ont été organisées en ce jour du 1er novembre.

La famille révolutionnaire et les retraités de la direction de l’action sociale de la wilaya d’Annaba ont été honorés, mercredi dernier, au théâtre régional Azzedine Medjoubi. Les festivités se sont clôturées par la distribution des coupes et des prix aux vainqueurs des différentes équipes sportives.

B. Guetmi

BÉCHAR

remise de 1.303 LOTS DE TERRAIN

C’est à l’occasion de la commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, que le wali a procédé à la remise des clefs aux 313 bénéficiaires de l’habitat public, dans la daïra de Béni-Ounif (110 km du chef lieu de la wilaya).

Une entreprise qui s’inscrit évidemment dans le cadre du programme national de l’habitat lancé par le Président de la République et qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Cette opération a également concerné la distribution de 1.303 lots de terrain à bâtir dont ont bénéficié des citoyens, leur permettant ainsi de procéder à la construction de leur propre habitation. Un événement qui n’aura pas été sans apporter de la joie, tout en mettant fin à cette longue attente.

D’autres opérations similaires ont été également programmées, selon la cellule de communication de la wilaya, à travers les autres communes de la wilaya.

Ramdane Bezza