64e anniversaire du déclenchement de la Révolution

SéTIF :

Générations en symbiose



C’est sous le signe de l’hommage et de la reconnaissance à nos glorieux martyrs et aux moudjahidine, que l’événement a été célébré à Sétif , marqué ainsi par d’imposantes activités symbolisant l’attachement des générations d’hier et d’aujourd’hui aux valeurs glorieuses de Novembre. Des activités mettant aussi en exergue les avancées relevées dans tous les secteurs, au titre de la dynamique de développement.

Des activités qui ont débuté la veille portant les symboles forts de cette formidable symbiose de générations qui avançaient main dans la main pour exprimer leur fidélité aux artisans de la liberté et leur volonté de poursuivre l’œuvre de leurs aînés.

L’imposant défilé qui durant près de deux heures a parcouru l’avenue de l’ALN en est un exemple frappant. Précédés par des centaines de scouts, des jeunes et moins jeunes du mouvement associatif évoluaient dans un ordre impeccable aux côtés de moudjahidine, d’éléments des services de sécurité qui mettaient en exergue les acquis de l’Algérie forte et souveraine et d’autres troupes organismes, sur fond de baroud et de vibrants youyou. Une fierté et une émotion qui ont atteint leur paroxysme, dans la soirée, où se trouvait à la maison de la culture de nombreux enfants habillés en treillis qui ont envahi au pas cadencé la scène pour se fondre dans une mosaïque somptueuse et chanter la patrie ainsi que l’œuvre de leurs aînés qu’ils iront honorer de médailles et de plaquettes portant des mots simples mais de profonde signification. Des activités marquées aussi par des activités culturelles avec l’ouverture des 5es journées de la chanson chaâbi dans sa dimension historique, des baptisation d’établissements au nom de chouhadas comme le CFP de Ain trig qui portera désormais le nom du chahid Alouche M’henni et les 10 logements de fonction de la police baptisés au nom du martyr Ragam Said.

De nouvelles infrastructures comme le siège du Trésor public et le premier Centre régional des archives seront mis en service. Une journée mémorable à l’issue de laquelle le wali, Nacer Maskri accompagné du secrétaire de wilaya de l’ONM, des autorités locales et des composantes de la famille révolutionnaire rendront visite en leur domicile les familles des moudjahidines Balout Abderahmane et Hamar Brahim avant de se rendre dans la localité Cheikh Laifa où afin de rapprocher l’administration du citoyen, le wali inaugurera une nouvelle annexe administrative.

Farouk Zoghbi



Mascara

Visites aux Moudjahidine du corps de la police

Dans le cadre du programme de célébration établi en cette occasion, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, le 31octobre, des visites de courtoisie aux moudjahidine de la wilaya ayant rejoint l’institution de la police algérienne au lendemain de l’indépendance où ils ont exercé une période de leur carrière professionnelle.

En effet, des cadres de la police, accompagnés par un représentant du bureau de wilaya de l’Association nationale des retraités de la Sureté nationale ont échangé lors de ces visites avec cette catégorie qui a présenté des témoignages vivants sur les sacrifices des chouhadas et des moudjahidine, héros de la guerre de Libération, ainsi que leurs sacrifices après l’indépendance, avec la poursuite du chemin de l’édification tout en préservant la sécurité du pays et du citoyen. Il a éghalement procédé lors de ces visites à la gratification des moudjahidines avec des cadeaux symboliques.

A. Ghomchi

Constantine

1.109 LPL et 400 aides au logement rural distribués

Dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution, les autorités de la wilaya de Constantine, à leur tête, le wali, Abdessamie Saïdoun, ont inauguré plusieurs infrastructures dépendant, entre autres, du secteur de la Jeunesse et des Sports. Mercredi, la délégation officielle a procédé à la mise en service du complexe omnisports de la cité Filali, une construction spacieuse et moderne érigée sur le site qui abritait la défunte salleBelkacem. Équipé d’installations aux normes internationales, notamment des gradins d’une capacité de 3.000 places, le complexe dispose en outre de salles dédiées aux différentes disciplines sportives, d’un stade de football et de deux annexes en gazon naturel, et d’une piste d’athlétisme. Au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli, le wali a procédé à la mise en service de la maison de jeunes Abdallah Bouhroum, située à l’unité de voisinage 10, ainsi qu’à la baptisation de la cité des 579 logements publics locatifs à l’extension de l’U.V 20, du nom du chahid Abderrahmane Raouia. À Massinissa, c’est à une autre cité, celle des 480 LPL, qu’a été attribué le nom du moudjahid disparu Slimane Maâoui.

L’après-midi, le rendez-vous a été donné aux bénéficiaires de LPL au siège de la wilaya de Daksi, où s’était tenue une cérémonie officielle, au cours de laquelle un quota de 1.109 logements, dont ceux des cités susmentionnées, ainsi que 400 aides à la construction rurale, dont 190 pour le Khroub, 50 pour Beni Hamidène et 36 pour Zighoud Youcef, ont été distribués. En soirée, le théâtre régional de Constantine Hadj Mohamed Tahar Fergani a abrité les festivités officielles de la célébration du 1er Novembre, avec un spectacle en hommage au chahid Ahmed Zabana. Par ailleurs, des représentants de la famille révolutionnaire, de même que des membres de familles de gardes communaux et d’imams victimes du devoir national ont été honorés, avant que la délégation ne se rende, sur les coups de minuit, à la place Ahmed Bey pour la lecture de la Déclaration du 1er Novembre 1954 et le rituel lever de drapeau.

Vendredi, les autorités se sont renduesau cimetière des Chouhadas du 7e kilomètre, sur la route d’Aïn Smara, et ont procédé à la lecture de la Fatiha, à la levée des couleurs nationales et au dépôt d’une gerbe de fleurs au carré des Martyrs.

Par la suite, le chef de l’exécutif a rendu visite au domicile du moudjahid Mohamed Taleb et de son épouse la moudjahida Meriem Khennouche, honorés à cette occasion.

Issam Boulksibat



Bordj Bou-Arréridj

Les leçons de novembre

Les autorités locales ont prévu un programme officiel à la mesure de l’événement, ils ont, notamment procédé à la mise en service du programme d’alimentation en gaz naturel pour les villages de Ouled Mosli, Ksir El Ghoul et Chtaouna situés dans la commune de Ain Taghrout, fief des moudjahidines, ce raccordement permettra à 546 foyers d’affronter l’hiver dans de bonnes conditions, la commune qui se trouve à l’est de la wilaya passe à un taux de couverture de 99%. La wilaya quant à elle fait un bond considérable dans ce cadre, avec un taux de 89 % qui pourrait monter à 93 à la fin de l’année si le programme en cours de réalisation est respecté a annoncé le wali. Les habitants de la ville qui ont eu leur lot de sacrifices ont bénéficié eux aussi de cet effort de l’Etat pour améliorer leurs conditions sociales décidé par le Président de la République comme l’a rappelé le premier responsable de la wilaya qui a inauguré trois structures au profit des résidents du chef lieu de wilaya, un CEM à la cité des moudjahidine et deux stades de proximité pour les jeunes de Adjil Bouzid et la cité du Soug. La première a la particularité d’être construite en partie grâce au volontariat des entrepreneurs locaux. Cet élan des opérateurs est intervenu quant l’opération a été gelée, offrant la possibilité de ne pas priver les élèves de cette structure au moment où ils en ont besoin. La délégation officielle a commencé le programme par la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada et la salutation de l’emblème et l’hymne nationaux, a rendu visite aux membres de la famille révolutionnaire. A la rue Frantz Fanon elle avait rendez-vous avec la mère du chahid Sedira Mohamed Mme Ferchiche Zouina âgée de 104 ans, a toujours la mémoire vive ainsi que la flamme révolutionnaire malgré le poids des ans et du chagrin de la mort de son fils au champ de bataille. Cette mère courage a gardé intact son amour pour son pays et son plaisir de le voir libéré. Les sacrifices ont été nécessaires pour arriver à ce résultat a-t-elle dit, même si cela a été difficile. Le moudjahid Zidi Mohamed a également reçu la visite de la délégation et a insisté, pour sa part, sur la transmission du message de la Révolution aux jeunes.

Fouad Daoud

Tizi Ouzou

Une date marquante



La célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse RÒ‹évolution de Novembre 1954 dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été marquée par l’organisation de grandioses festivités commémoratives toutes dédiées à la gloire de nos valeureux martyrs et moudjahidines qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de l’indépendance nationale.

Ces grandioses festivités se sont déroulées hier et avant-hier à travers le chef lieu de wilaya et l’ensemble des communes et localités de la wilaya de Tizi-Ouzou. Hier, le wali de ce secteur, Abdelhakim Chater, accompagné d’une forte délégation composée de membres de la famille révolutionnaire ainsi que des membres des exécutifs de la wilaya et l’APW et des élus locaux er nationaux, s’est rendu au carré des martyrs de Mdouha où il a été procédé à la levée des couleurs nationales, la lecture de la Fatiha et le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire de tous les martyrs.

Le devoir de mémoire accompli, la délégation conduite par le wali s’est ensuite rendu aux domiciles du moudjahid Ahcene Moussouni et à la veuve du chahid Djida Hamel où il s’est enquis sur leur situation et leur état de santé. Il leur aussi exprimé la reconnaissance de l’Etat et du peuple pour les sacrifices consentis pour la libération du pays du joug colonial. Cette importante occasion a été également saisie par les autorités de wilaya pour procéder à l’inauguration officielle de l’école de management EMTO (établissement privé de formation supérieur) dépendant du groupe INSIM, sis à la nouvelle ville de Tizi-Ouzou. Aussi, le wali a procédé pour la même occasion à la mise en service de du gaz naturel au profit de 971 foyers du village Ighil Lma dans la commune d’Ath Zmenzer et de 1.260 autres foyers dans la commune de Timizart.

Dans la commune d’Ifigha, le wali a inauguré une stèle érigée à la mémoire des martyrs de la région. En cette date anniversaire, plusieurs autres activités ont eu lieu en nocturne à travers la ville de Tizi-Ouzou, notamment une cérémonie de levée des couleurs nationales à minuit tapante au niveau du mémorial des martyrs sis à la place de l’olivier de la ville suivie de coups de barouds exécutés par une troupe folklorique. Auparavant, le théâtre régional Kateb Yacine a abrité une cérémonie d’hommage au chahid Said Babouche et autres activités inhérentes à la commémoration de cette date importante marquée en lettre d’or dans l’histoire de notre pays.

Des expositions, des conférences ainsi que d’autres activités commémoratives se sont déroulées à travers les quatre coins de cette wilaya, capitale de la Wilaya III Historique durant la glorieuse Révolution de Novembre 1954, dont la commémoration de son 64e anniversaire est placée sous le haut patronage de son Excellence, le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika.

Bel. Adrar





SIDI BEL-ABBèS

Les sacrifices d’une génération



Dans toutes les communes de la wilaya, le programme d’activité se voulait une opportunité pour rendre un vibrant hommage aux artisans de la lutte de libération et une halte pour se tremper dans une époque marquée par l’injustice et l’oppression et mesurer les sacrifices consentis par une génération.

Une génération qui a payé un prix fort pour le recouvrement de la souveraineté du peuple et l’indépendance de L’Algerie.Les conférences animées lors du séminaire tenu sur le rôle des poètes durant la Révolution furent révélatrices de l’attachement d’un peuple à son authenticité et l’esprit de son engagement dans le soutien d’une résistance… Aussi, les visites rendues à l’occasion à quelques moudjahidine de la région ont été d’une grande émotion de par ces récits rapportés pour se souvenir d’une étape de l’histoire coloniale et méditer sur un ordre établi singularisé parla discrimination et l’exclusion. « Vous devriez être fiers aujourd’hui de votre histoire écrite par le sang des martyrs et soucieux à la fois de la préservation de la souveraineté de votre pays», affirme Si Mohamed, ce moudjahid honoré en la circonstance.

A. B.