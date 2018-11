64e anniversaire du déclenchement de la Révolution

Une cérémonie de réception a été organisée, jeudi au palais du Peuple, en présence de hauts responsables de l’État, à leur tête le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Au cours de cette cérémonie, MM. Bensalah, Bouchareb et Ouyahia ont reçu les vœux de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et d’officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire (ANP).

Ils ont également reçu les vœux de personnalités nationales et historiques, de moudjahidine et moudjahidate, de représentants de partis politiques, de la société civile, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Alger.

Levée des couleurs à Maqam Echahid…

Une cérémonie de levée des couleurs nationales a été organisée, mercredi à minuit, à Maqam Echahid, en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, des membres du gouvernement, du secrétaire général du FLN, Djamel Ould-Abbès, de personnalités nationales, de moudjahidine et de représentants d’institutions nationales et du mouvement associatif. Le ministère des Moudjahidine a organisé une réception au musée national du Moudjahid, au cours de laquelle M. Zitouni a affirmé que la Révolution de Novembre «demeurera notre référence essentielle, par ses idéaux et ses nobles enseignements». M. Zitouni a salué les sacrifices consentis par «l'Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité».

… et au siège du MAE

Une cérémonie a été organisée, mercredi à minuit, au siège du ministère des Affaires étrangères à Alger, au cours de laquelle il a été procédé à la levée des couleurs nationales. Présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en présence de moudjahidine et des cadres du ministère, la cérémonie a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada.

… et au cercle national de l’armée

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'État-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé, dans la soirée du jeudi 1er novembre, au Cercle national de l'armée à Béni Messous, une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'Armée nationale populaire, en activité et à la retraite et de hauts responsables de l'État».

«Ont pris part à cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'Armée nationale populaire visant à valoriser les dates phare de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs, le président du Conseil de la nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil constitutionnel, le Premier ministre et des membres du gouvernement, aux côtés de personnalités nationales et de moudjahidine.»

À cette occasion, l'assistance a écouté l'hymne national, interprété par une troupe musicale de la Garde républicaine, et visité une exposition photographique retraçant les différentes étapes de notre glorieuse Révolution, depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance.

La cérémonie s'est clôturée par un grandiose feu d'artifice et la projection de photos et vidéos sur écran géant.