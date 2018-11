Promotion de l’emploi : L’ONU évoque la stratégie algérienne

La stratégie algérienne pour la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes a été soulignée jeudi à Tunis par la Commission économique pour l’Afrique de l'ONU (CEA). Intervenant lors de la 33e réunion du Comité intergouvernemental d’experts (CIE), relevant de la CEA, et consacrée au système des statistiques et aux questions de développement dans les pays de l'Afrique du nord, Mme Amal Nagah Elbeshbishi, une experte de cette commission de l'ONU, a mis en exergue les efforts de l’Algérie pour l’épanouissement des jeunes et des femmes, évoquant, dans ce sens, la mise en place de dispositifs d’emploi en leur faveur. À ce propos, elle a souligné que ces dispositifs, telle que l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), auxquels l’Algérie a alloué des budgets colossaux, ont contribué à réduire considérablement le taux de chômage dans le pays. Elle a aussi relevé l'égalité des salaires hommes-femmes et la décision de hausser le quota des femmes au sein du Parlement et des autres assemblées élues (APC, APW) afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la vie politique du pays.

Mme Elbeshbishi a également cité les efforts de l’Algérie pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes tant dans le milieu social que professionnel. Elle a rappelé, dans ce sens, l’introduction dans le code pénal des dispositions de protection des femmes contre la violence. Dans son intervention, cette experte de l'ONU a aussi abordé les politiques des autres pays de l’Afrique du Nord en matière de promotion d’emploi et d’épanouissement de la femme. Selon elle, les progrès enregistrés diffèrent d’un pays à un autre et dépendent des moyens et de la volonté politique. Initiée par le Bureau de la CEA de l'ONU en Afrique du Nord, cette réunion représente une occasion pour les experts et représentants des pays nord-africains d'échanger sur les besoins de la région en matière de production de statistiques de qualité et d'aborder également les questions de développement de cette sous-région de l'Afrique. Cette rencontre se tient avec la participation de représentants de haut niveau des gouvernements et des institutions nationales des statistiques des pays concernés (Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Libye, Egypte et Soudan). Les recommandations issues de cette réunion seront soumises à la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique de la CEA dans la perspective de leur mise en œuvre. La Commission Economique pour l’Afrique est l'une des cinq commissions régionales du Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC).