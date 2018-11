Pétrole : En baisse sous l’effet de la production américaine abondante

Les cours du pétrole ont de nouveau nettement baissé jeudi, leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, alors que la hausse de la production et des stocks aux Etats-Unis font craindre une surabondance de l'offre. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a terminé à 72,89 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 2,15 dollars par rapport à la clôture de mercredi et au plus bas depuis août. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude" (WTI) pour le contrat de décembre a cédé 1,62 dollar à 63,69 dollars, au plus bas depuis avril.

Dans son dernier rapport mensuel sur la production américaine, l'agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a indiqué que les États-Unis ont produit 11,3 millions de barils de brut en août, en hausse de 400.000 barils par rapport au mois précédent. «Nous venons de franchir un nouveau record et cela fait beaucoup relativiser le retour des sanctions iraniennes la semaine prochaine», a affirmé James Williams de WTRG, en référence au rétablissement la semaine prochaine des sanctions américaines contre les pays qui décideraient d'importer du brut iranien. Ces chiffres sont venus s'ajouter à un autre rapport de l'EIA publié mercredi dernier sur les réserves hebdomadaires de brut dans le pays. Lors de la semaine achevée le 26 octobre, les réserves commerciales de brut ont gonflé de 3,2 millions de barils pour s'établir à 426,00 millions, portant l'augmentation des stocks américains à près de 32 millions de barils lors des six dernières semaines.