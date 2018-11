China International Import-Expo : Première participation de L’Algérie

L’Algérie prendra part pour la première fois au Salon international des importations de Chine « China International Import Expo » qui se tiendra du 05 au 10 novembre 2018 au centre des expositions et des congrès de Shanghai (Chine). En effet, l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) a invité ,via son site-web, les entreprises algériennes pour participer davantage à cet important événement qui rentre dans le cadre du programme officiel de la participation des entreprises nationales aux foires et salons à l’étranger. Ce Salon, constituera, sans nul doute, une opportunité idoine aux exposants algériens pour étudier les moyens d’investir dans ce pays, de faire connaître leurs produits sur le marché chinois et de tisser des relations de coopération et de partenariat. Il s’agit, également, d’une occasion pour explorer de nouvelles opportunités, de diversifier les exportations de l’Algérie vers ce pays mais aussi, de prendre connaissance des dernières technologies en matière de développement des produits de qualité, une condition première pour la commercialisation. À cet effet, pour faciliter et encourager la participation des entreprises algériennes de production aux foires internationales, le gouvernement a mis en place un fonds spécial de promotion des exportations accordant à hauteur de 80% les frais de participation, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises. L’organisation de ce salon, a précisé Algex «constitue une initiative importante, surtout le fait que le gouvernement chinois veut soutenir la libération des échanges commerciaux et l’ouverture de son marché vers le monde. S’agissant de nombre de participants, la même source a fait savoir que près de 1.600 exposants venant de 120 pays et 150.000 acheteurs professionnels nationaux et étrangers ont participés. «Ce nombre important traduit effectivement l’importance de ce salon qui offrira en conséquence aux entreprises exportatrices algériennes des opportunités considérables pour intégrer ce marché, dont la croissance économique est prometteuse pour subvenir aux besoins d’une population estimée à 1,39 milliard d’habitants», a ajouté Algex . Etalé sur une superficie de 210. 000m2 d’exposition, ce salon sera réparti en deux sections, représentant les secteurs d’activités suivants : section commerce des marchandises équipements intelligents et haut de gamme, électronique et électroménager, automobile, vêtements, accessoires et biens de consommation, produits alimentaires et agricoles, appareils et produits de soins médicaux et la section commerce des services, tourisme, technologies émergentes, culture et éducation, design créatif et externalisation des services.

Il y a lieu de noter que la Chine constitue toujours le premier fournisseur de l'Algérie, avec 4,13 mds usd (15,36% des importations globales algériennes).

M. A. Z.