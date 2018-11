TréSOR PUBLIC : Diversifier les sources de financement de l’économie

L’année 2019 marquera-t-elle un renoncement à la planche à billets ou juste une option pour un «recours à moindre mesure ?» Seule l’évolution des indicateurs économiques décidera de la suite à donner à cette alternative du financement non conventionnel, a tranché le directeur général du Trésor.

«Le Trésor public attend pour l'instant les chiffres et les indicateurs économiques pour les mois de novembre et décembre 2018 avant de prendre, début 2019, les décisions concernant le financement non conventionnel», a fait savoir M. Fayçal Tadinit. Faut-il rappeler que la mise en œuvre à titre exceptionnel, et pour une période transitoire de cinq années, du financement monétaire, en septembre 2017, dans le but de soutenir la dynamique des investissements publics à travers le financement des déficits du budget de l'Etat et de la dette publique interne, constituait l’une des mesures retenues dans le sillage de la stratégie du gouvernement, mise en route dans le cadre du processus de redressement des finances publiques, et dans un objectif de rééquilibrage budgétaire à l’échéance 2022. Une démarche «souveraine » qui aura permis au Trésor de redresser la barre avec un solde positif, à fin juillet 2018, estimé à 1.246 milliards de dinars. Dans cette optique, le ministre des Finances avait déclaré, en octobre 2017 que le déficit du Trésor public devrait baisser à 55 milliards de dinars en 2019 grâce principalement au financement non conventionnel. M. Abderrahmane Raouya devait préciser également que d’ici 2020, «le Trésor public n'aura besoin de recourir à aucun financement, et ce, du fait du niveau faible du déficit prévu». Cette situation confortée par d’autres facteurs, notamment l’amélioration de la fiscalité pétrolière et ordinaire, le recul du déficit commercial, appelé à suivre un processus de décélération sur la période 2019-2021, la maîtrise du cours de l'inflation à des seuils modérés, en dépit du recours à la planche à billets, devrait se maintenir pour l’année prochaine. Toutefois, certaines tendances comme l’évolution des réserves de change, ou encore les fluctuations des cours du pétrole, les hydrocarbures représentant plus de 93% du montant global des exportations algériennes, le déséquilibre dans la structure de notre commerce extérieur, la non-maîtrise des importations de marchandises, de biens et services notamment, constituent, entre autres, des facteurs qui interfèrent et influent, en définitive, sur la conduite de la politique budgétaire du pays, voire de l’économie dans son ensemble. Selon les indicateurs du PLF 2019, le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près de 2.200 milliards DA ce qui, selon certains experts, laisse prévoir la poursuite du recours à sa monétisation par le biais du financement non conventionnel. Une option qui s’imposerait également dans le cas où le baril de pétrole se maintenait à ses niveaux actuels. Par conséquent, le consensus va à la nécessité d’œuvrer pour la diversification des sources de financement de l’économie par la concrétisation des réformes économiques préconisés par le gouvernement et, par l’identification et la mobilisation des moyens qui concourent à l’objectif d’émergence de l’économie algérienne d’ici 2030.

D. Akila