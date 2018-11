Ligue 2 (12e journée) : Belle opération de l’USM Annaba et Amel Boussaâda

L'USM Annaba s'est hissée à la cinquième place au classement de Ligue-2 Mobilis de football, en battant l'ASM Oran (1-0), jeudi en clôture de la 12e journée, marquée également par la victoire d'Amel Boussaâda face au RC Relizane (1-0), alors que le nouveau promu, le NC Magra continue sa belle série en allant chercher un précieux nul à Saida (1-1). La meilleure opération de cette 12e journée a été l'œuvre des Annabis qui, à la faveur de leur victoire contre l'ASM Oran (1-0), gagnent quatre places au classement et occupent désormais la 5e place (18 points), une manière de se relancer dans la course à l'accession en Ligue-1. En revanche, la situation de l'ASMO se complique un peu plus avec cette nouvelle défaite et occupe la 13e place à quatre longueurs du premier reléguable, l'USM El Harrach (14e, 7 pts). De son côté, Amel Boussaâda s'est imposée à domicile face au RC Relizane sur un but inscrit par Oukil (45’). Un succès qui permet aux Boussâadis de se hisser à la 6e place (17 points), en compagnie de l'ES Mostaganem, la JSM Bejaia et le MC Saïda, alors que le RC Relizane reste scotché à la 11e place avec 15 points.

La mauvaise opération de cette 12e journée a été enregistrée par le MC Saïda qui n'a pu profiter de l'avantage du terrain et du public, ratant ainsi l'occasion de se rapprocher des équipes de tête, après le nul concédé sur le fil face au promu, le NC Magra (1-1). Un point qui vaut de l'or pour le NC Magra (5e, 18 pts). Avec ce nul, le NCM est à trois longueurs de l'US Biskra (3e, 21 pts) et six du leader, l'ASO Chlef (1er, 24 pts). Mercredi, le leader ASO Chlef avait concédé le nul sur son terrain, et subir ainsi la pression de son poursuivant direct, le WA Tlemcen revenu à deux longueurs et l'US Biskra à trois points, alors que les trois clubs du bas du tableau,

RC Kouba, USM Harrach et USM Blida, commencent à lâcher prise, à trois journées de la fin de la phase aller. Les Chélifiens n'ont pas exploité l'avantage du terrain en se contentant d'un nul face à l'ES Mostaganem (2-2) qui a répondu à chaque but des locaux. Ces derniers ont mené par deux fois par l'inévitable Djahel (28’ et 59’), mais les visiteurs ont su répondre à chaque fois, d'abord par Khelloufi (45’) et Benmeghit (82’), en exploitant l'infériorité numérique des hommes de Samir Zaoui après l'expulsion d'un joueur de l'ASO. Les banlieusards d'Alger ont bien entamé les débats en ouvrant le score par Djellaoui (17’), mais les visiteurs ont su réagir pour niveler la marque par l'ex-joueur du RCK, Bencherifa (45’+1) avant de récidiver au temps additionnel de la 2e période (90’+1) par Messaoudi, enfonçant davantage les banlieusards d'Alger dans la zone de turbulence au moment où la phase «aller» touche à sa fin. La formation du WAT a du finir la rencontre à 10, après l'expulsion de Hadj Bouguèche dans les ultimes instants du match.

Le match au sommet de cette journée, US Biskra-MC El-Eulma est revenu aux locaux par la plus petite des marges (1-0) leur permettant de prendre la 3e place (21 pts) laissant les Eulmis au pied du podium. L'autre bénéficiaire de cette journée n'est autre que la JSM Bejaia qui l'a emportée à domicile devant la JSM Skikda (1-0). Le but inscrit par Berchiche (9’ sur penalty) vaut son pesant d'or, car il fait grimper son équipe à la 5e place. La défaite des «V noirs» a précipité le départ de leur entraîneur, Lyamine Boughrara, laissant ainsi son ex-équipe dans une mauvaise posture (12e - 12 pts). La situation des mal-classés s'est beaucoup compliquée avec la défaite du RCK au stade Benhaddad de Kouba, et le nul à Blida entre l'USM Blida et l'USM Harrach (1-1). Les Harrachis qui ont ouvert le score en début de la 2e mi-temps, pensaient avoir obtenu leur 1re

victoire de la saison, mais les locaux ont su réagir en égalisant à la toute dernière minute par Limam. Mathématiquement

parlant, ce nul n'arrange ni l'USMB

(16e/6 pts) ni l'USMH (15e-7pts).