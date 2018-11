Dans la LUCARNE : Comment convaincre la FIFA

Ce n’est plus seulement un projet. Aujourd’hui, et après que les quatre centres de formation ont été adoptés à l’unanimité par les membres de l’AG, les spéculations doivent être laissées de côté. Sur les 98 présents, comme on le sait, il y a eu deux voix qui n’ont pas voté pour le projet de Zetchi. Ce qui signifie que le lancement de ce projets a été posé comme le véritable problème pour le football national du fait qu’il sera la base du développement de notre « jeu à onze » à l’avenir. Par conséquent, il s’agit d’un sujet qui concerne directement l’avenir du football algérien. Il faut dire que désormais Zetchi jouit d’une certaine «légitimité» au niveau de la FAF. Les membres de l’AG n’ont même pas abordé le cas de l’hôtel qui avait pourtant bénéficié de plus de 1 million de dollars. On ne sait pas si cet argent va servir cette fois-ci dans la construction de ces centres de formation ou bien on va chercher d’autres sources de financement comme l’avait affirmé Zetchi à ceux qui voulaient bien l’entendre. Il compte énormément sur l’argent qu’il pourrait recevoir de la FIFA et notamment le fameux Forward (projet de la FIFA). Là, il y a lieu de dire que jusqu’ici, il n’y a rien d’officiel quant à cet argent frais qui viendrait renflouer les caisses de la FAF. Dans les dernières déclarations relatées par la presse, on peut entendre, entre autres, que le vice secrétaire général et la directrice des fiances de la FAF ont été envoyés pour tenter d’abord d’exposer le projet des centres, mais aussi comment convaincre la FIFA à octroyer ce fameux projet Forward 2019/2022. Pour le moment, on ne peut pas dire que la structure d’Infantino a déjà adhéré au projet de Zetchi et de son AG. En effet, on ne fait que parler de l’exposition du projet à la FIFA. Ce qui signifie que rien n’a été fait avant que le projet des quatre centres de formation n’atterrissent à la FIFA. De plus, la plupart des observateurs se demandent pourquoi Zetchi ne s’est pas déplacé avec son SG pour tenter de convaincre ses interlocuteurs, surtout qu’il s’agit d’un dossier assez « lourd ». En effet, si on arriverait à convaincre la FIFA on pourrait bénéficier de la bagatelle de 1,2 million de dollars. Ce qui serait une très bonne somme puisque cet argent contribuerait auquel cas à régler d’une manière claire et nette cette histoire relative aux centres de formation. De plus, on pourrait infléchir l’attitude de la FIFA, puisqu’elle avait inscrit le projet de l’hôtel du fait qu’elle avait réellement octroyé la somme de plus de 1 million de dollars. C’est pour cela que les observateurs affirment que cette opération de verser un deuxième million de dollars à la FAF ne sera pas aisé. Par conséquent, il faudra de «grosses cylindrées» pour essayer de tirer ce que l’on veut des « griffes » de la FIFA. Le moins que l’on puisse dire est qu’il s’agit d’une opération « périlleuse » nécessitant l’intervention directe du premier responsable de la FAF. Au fond, il ne s’agit que d’une suggestion de notre part. Il faudra laisser le temps au temps pour mieux apprécier le travail effectué auprès de la FIFA par les membres envoyés par la FAF pour parler de ce projet des centres de formation, surtout que la FAF a déjà fait venir les techniciens étrangers pour les prendre en charge. Certes, on parle aussi des formateurs locaux, mais les étrangers seront présents en force. D’où le fait que certains commencent à « pérorer » alors qu’ils avaient fermé les yeux sur ce que fait la FAF il y a quelque temps. Il est certain que les jours, voire les semaines à venir, vont nous renseigner sur le devenir de ces centres. Car, qu’on le veuille ou pas, tout sera déterminé par l’argent que la FIFA pourra nous envoyer. Dans le cas contraire, ce serai difficile du fait que Zetchi avait aussi parlé d’un budget de fonctionnement que sa structure pourrait « tirer » de cette somme qui n’est pas encore en caisse. A suivre de plus près !

Hamid Gharbi