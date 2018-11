Equipe nationale : Plusieurs blessés dans les rangs des Verts

A moins de deux semaines du match Togo-Algérie, plusieurs joueurs de l'EN sont à l'infirmerie. une course-contre-la-montre est engagée pour les récupérer en prévision de ce rendez-vous d'ores et déjà décisif dans la course pour la qualification à la CAN-2019.

Djamel Belmadi voudrait sans doute préparer le déplacement de l'équipe nationale au Togo dans les conditions qui soient. Et ceci passe par la présence de tous les joueurs dont il aura besoin pour cette rencontre très importante pour l'avenir des Verts dans la campagne qualificative pour la CAN-2019.

Et pour cause, pas moins de six joueurs de l'équipe nationale sont actuellement à l'infirmerie pour soigner des blessures diverses. Il est vrai qu'il est encore trop tôt pour se prononcer, mais il y a un risque certains pour que quelques-uns déclarent forfaits pour ce match. A commencer par l'attaquant de Nottingham Forest, Hilal Soudani qui suscite sérieusement les inquiétudes après sa sortie à l'heure de jeu face à Burton Albion en Ligue Cup, mardi, en raison d'une blessure visiblement au genou. Forest n'a pas encore communiqué au sujet de son attaquant, mais son entraîneur a déclaré qu'il sera indisponible "au moins deux semaines", ce qui le déclare d'ores et déjà forfait pour le match du Togo. Autre possible forfait, celui de Mehdi Abeid, victime d'une contracture lors du match face à l'AS Monaco (2-2) et qui sera absent pour deux semaines également.

Mais le cas le plus inquiétant reste incontestablement celui de Raïs M’bolhi qui souffre d'une blessure au genou. Le gardien de but d'El Ittihad (Arabie Saoudite) a raté un match de championnat ce jeudi et demeure incertain pour la prochaine sortie des Verts devant le manque d'informations qui ont filtré sur la nature de sa blessure. En effet, son club n'a pas souhaité communiquer sur son cas, ce qui fait qu'un certain flou entoure la durée d'indisponibilité du numéro 1 des Verts.

En fin, Youcef Attal, touché lui aussi aux ischios et absent du déplacement de l'OGC Nice à Bordeaux, continue les soins tout comme Adam Ounas, même si le cas de ces deux joueurs ne suscite plus l'inquiétude désormais.

Djamel Belmadi dispose encore de temps devant lui pour faire le point sur les blessés. Comme il a arrêté dans un premier temps une liste de près de 35 joueurs, il va se donner le temps de sélectionner ses 23 pour le Togo. On devrait donc attendre encore avant de connaître la liste des joueurs qui seront concernés par le déplacement au Togo. Avec la suspension de Aissa Mandi et d'éventuels forfaits pour cause de blessures, on devrait sans aucun doute voir quelques nouvelles têtes dans le groupe.

