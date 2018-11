Super coupe d'Algérie : CSC 0 - USMBA 1

Fiche technique : Blida-Stade Mustapha- Tchaker (Blida) - Temps pluvieux,

bon éclairage, terrain en bon état,

public nombreux.

Arbitrage : Saïdi Mohamed, assisté de Sid-Ali Brahim et Bounoua Nabil.

Quatrième arbitre : Ahmed Bouzrar.

But : USMBA: Lamara (90’+3 s.pen) Avertissements : CSC: néant USMBA: Bounoua (60), Khali (76’)

Les équipes : CSC: Rahmani (GB), Benayada, Salhi, Zaalani, Chahrour, Haddad, Belkheïr, Amri, Zitouni (Belmokhtar 46’), Beldjillali (Bencherifa 66’), Belkacemi (Aichi 90+2).

Entraîneur : Abdelkader Amrani.

USMBA: Ghoul (GB), Masmoudi, Lamara, Khali, Guebli, Aït-Fergane, Zouari (Bouda 68’), Lagraa, Tabti (Metref 82’),

Benayad, (Seguer 72’), Bounoua.

Entraîneur : Youcef Bouzidi.





Les abassis, à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, ont réussi à remporter un précieux trophée qui va leur permettre, peut-être, de bien se reprendre en championnat national où ils sont, pour le moment, à la traîne. C’est un trophée qui vient au bon moment alors que l’équipe vient tout juste d’engager l’entraîneur Bouzidi. Ce dernier devait partir avant de revenir à de meilleurs sentiments en raison du non-paiement des joueurs. Finalement, tout était rentré dans l’ordre est l’équipe abassie a bien pris cette rencontre du bon bout. Certes, les deux équipes n’ont pas fourni une très bonne prestation à cause, peut-être, du mauvais temps en raison d’une pluie battante durant les 90 minutes et mêmes durant le temps additionnel. Le stade Mustapha- Tchaker, en dépit de cette affiche, n’avait pas fait comble. Sur le terrain, les deux équipes ont tenté l’impossible pour gratifier le «maigre» public d’un spectacle digne d’intérêt. Ils ont tout fait mais sans succès en raison d’une pelouse détrempée et surtout glissante. Par conséquent, on a été conviés à une partie de «pousse-ballon». Parfois, on avait même l’envie de «dormir» tellement, il n’y avait rien à voir hormis quelques essais sans dangers. La première mi-temps s’était terminée comme elle avait débuté. Les joueurs des deux camps n’ont pas réussi à élever le niveau. Pourtant, ce n’est pas la volonté qui a manqué. Toujours est-il, les présents n’ont pu oublier le froid qui avait sévi ce jour-là. En seconde mi-temps, on avait vécu pratiquement le même scénario. C'est-à-dire qu’on avait en face de nous deux équipes qui avaient oublié de jouer au football et de sortir le public de sa somnolence. Ce n’est qu’en fin de partie que les abassis ont commencé à sortir de leur torpeur et se montrer plus alertes que les constantinois qui avaient vraiment perdu leur football. L’équipe de Amrani commence vraiment à inquiéter ses « fans ». Un football décousu et des actions hachées n’ont pu leur permettre de mettre au pilori cette équipe abassie qui avait en son sein des joueurs percutants. L’entrée, faut-il le préciser, de Seguer, en fin de partie, avait eu pour effet de donner une autre tournure au match. C’est d’ailleurs, sur une action rapide sur le côté droit, dans le temps additionnel, qu’il sera fauché par un défenseur constantinois. Saïdi, l’arbitre de la rencontre, très justement, désignera sans hésiter le point de penalty. Chargé de le botter, Lamara ne se fera pas prier pour marquer et offrir le premier sacre en cette saison à Bel Abbès. C’était beau ! Ils l’ont mérité du fait qu’ils l’ont cherché avec plus de volonté que les constantinois qui étaient «timorés», sans imagination, ce jour-là.

Hamid G.

Palmarès

1981 (stade 20-Août/Alger) : RC Kouba - USM Alger 3-1

1992 (stade 5-Juillet/Alger) : JS Kabylie - MC Oran 0-0

JSK vainqueur aux tirs au but 4-2

1994 (stade 5-Juillet/Alger) : US Chaouia - JS Kabylie 1-0

1995 (stade 5-Juillet/Alger) : CR Belouizdad - JS Kabylie 1-0

2006 (stade 5-Juillet/Alger) : MC Alger - JS Kabylie 2-1

2007 (stade 5-Juillet/Alger) : MC Alger - ES Sétif 4-0

2013 (stade Tchaker/Blida) : USM Alger - ES Sétif 2-0

2014 (stade Tchaker/Blida) : MC Alger - USM Alger 1-0

2015 (stade Hamlaoui/Constantine) : ES Sétif - MO Béjaïa 1-0

2016 (stade Tchaker/Blida) : USM Alger - MC Alger 2-0

2017 (stade Hamlaoui/Constantine) : ES Sétif - CR Belouizdad 0-0

ESS vainqueur aux tirs au but 4-3 2018 (stade Tchaker/Blida) :

USM Bel-Abbès-CS Constantine 1-0