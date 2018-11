Conférence de la journaliste allemande Alice Schwarzer : Une amitié familiale algéro-allemande

Fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe « Emma », la journaliste allemande, Alice Schwarzer, a présenté jeudi, à la salle El Djazair, son dernier ouvrage Meine Algerische Familie (Ma famille algérienne) à la faveur du 23e Salon international du livre d’Alger.

Alice Schwarzer est en contact avec une famille algérienne depuis plus de vingt cinq ans. Elle a vécu le meilleur et le pire avec cette famille, lors de ses nombreuses visites en Algérie.

Elle vient d’achever un court séjour en Algérie dans le cadre d’une émission de la Chaîne de TV ARD (das erste) pour la promotion de son livre, illustré d’images de sa balade qui sera diffusée le 4 mars.

«Cette relation a vu le jour à travers Djamila qui a séjourné pendant cinq ans, durant les années noires à Cologne. Ma première visite en Algérie avait eu lieu en pleine décennie noire où très peu d’occidentaux osaient s’aventurer ici. Ma famille algérienne reflète, comme probablement beaucoup d’autres, au moins 70 ans de l’histoire de l’Algérie », a-t-elle noté. Apres la lecture de certains passages de son livre, sorti cette semaine en Allemagne en attendant la traduction en français, Alice Schwarzer qualifie son livre de «reportage» dans lequel elle essaye de brosser le portrait d’une famille de trois générations.

«J’ai écri aussi ce livre pour faire connaitre l’Algérie à certains Européens qui n’ont aucune idée de son existence. Les gens qui ont lu mon livre ont remarqué la grande similitude entre les caractéristiques du peuple allemand et algérien. Il est grand temps que l’Algérie sorte de ce silence et communique avec le monde », a-t-elle encore souligné.

Au sujet de la Casbah d’Alger, l’interlocutrice a avoué que cette citadelle séculaire l’inspire énormément. Elle a par ailleurs déploré le fait qu’elle tombe en ruine, même constat pour la vieille ville d’Oran.

Journaliste et auteure célèbre, Alice Schwarzer est la fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe Emma. Considéré comme l’une des féministes allemandes les plus connues, initiatrice du MLF (Mouvement de Libération des femmes) dont les idéologies se répandront grâce à elle partout dans l’Europe, elle s’est engagée à défendre la liberté de la femme et l’amélioration de sa condition.

