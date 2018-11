Table ronde sur la création du GPRA : Internationalisation de la cause algérienne

Pour célébrer le Premier Novembre et le 60e anniversaire de la création du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), une table-ronde animée par d’imminents historiens a été organisée jeudi après-midi au SILA. Professeur à l’université de Constantine et auteur prolifique, Abdelmadjid Merdaci a fait savoir que l’idée du GPRA revient au militant Hocine Ait Ahmed en 1957. Il est revenu aux circonstances de la création du GPRA qui a eu lieu le 09 septembre, avant d’être proclamée le 19 septembre 1958.

«Le Comité de coordination et d’exécution (CCE) a crée au sein du département politique des portefeuilles qui ont préfiguré la constituante gouvernementale du GPRA. La crainte résidait dans la réaction des pays voisins, à savoir la Tunisie et le Maroc, fraîchement indépendants par l’occupation française pour se consacrer à l’Algérie », a-t-il noté.

Résultat de la continuité du congrès de la Soummam, le CCE avait, entre autres, pour objectif d’internationaliser la cause algérienne. «L’armée française a fait de l’Algérie une île isolée. Sa présence était nombreuse dans les sept pays voisins de l’Algérie, la création du GPRA a permis de donner un énorme élan diplomatique à la cause algérienne», a souligné l'ancien combattant, Mohamed Khelladi, avant de rappeler la nécessité de créer le GPRA pour contrer la politique «de la troisième force» de Charles De Gaulle. «La création du GPRA traduit la maturité et la conscience des leaders révolutionnaires pour représenter le peuple algérien à l'étranger à travers une institution officielle», a-t-il encore noté.

Au sujet de la désignation de Ferhat Abbes à la présidence du GPRA, le conférencier a fait savoir que les prétendants étaient Mohamed Lamine Debaghine et Krim Belkacem. « Il était question de légitimité historique au mouvement nationaliste entre les différents prétendants à la présidence du GPRA. Le choix s’est porté sur Ferhat Abbes au vu de son aura etde son expérience à l’assemblée française ; il répondait au profil du meilleur négociateur», a-t-il ajouté.

De son côté, le professeur d’histoire chinois Xin Deyong a rappelé que la Chine était le premier pays à reconnaître le GPRA. «Mao Zedong avait une grandeur d’âme qui appelle à la justice et à l’égalité. Il avait de la compassion pour le peuple algérien alors en combat pour son indépendance vu qu’il a vécu l’occupation japonaise. Il voulait également bâtir une coopération avec des pays émergents pour contrer l’isolement imposée par certains pays », a-t-il noté.

K.B.