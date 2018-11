Présentation des livres chinois primés : À la découverte des plumes chinoises

Littérature prolifique de grande diversité écrite par des auteurs célèbres, traduits dans le monde entier, la République populaire de Chine encourage ses auteurs par de prestigieux prix intitulés

« prix d’excellence ». Un bon nombre de ces livres primés ont été présentés mercredi après-midi, au stand de la Chine, invité d’honneur du 23e Salon international du livre d’Alger qui se poursuit jusqu’au 10 novembre.

La cérémonie a eu lieu en présence de Liang Yanshun, vice-président du département de l’Information du comité central du parti communiste Chinois qui a rappelé les relations historiques existant entre les gouvernements algérien et chinois et l’amitié chaleureuse entre les deux peuples. Liang Yanshun a appelé à intensifier les ponts culturels afin de donner une visibilité aux champs livresques des deux pays, la meilleure manière de consolider cette amitié de longue date.

Place à la promotion des ouvrages, avec l’honorable présence de Cao Wenxuan, lauréat du prestigieux prix Hans-Christian-Anderson, surnommé « Le petit prix Nobel de littérature », l’écrivain a souligné que l’histoire de son livre se déroule dans les prairies du nord de la Chine et met en exergue l’histoire de chevaux pendant l’occupation japonaise de la Chine. Evoquant la guerre et la paix, l’amour et la haine, Cao Wenxuan a souhaité que sa contribution littéraire contribue à créer une culture de paix dans le monde. «La littérature doit être la meilleure arme pour arrêter la guerre. Le cheval a beaucoup à apprendre à l’homme en ce qui concerne la sagesse de la guerre et de la paix», a-t-il souligné.

Professeur de littérature arabe à l’université de Carthage, Khaled Hadj Ahmed a fait la promotion du livre La double voie de la transition de l’économie chinoise, lauréat du prix d’excellence, section économie en 2013. Il a avoué que ce livre référence de l’économie explique les soubassements de la politique de la réforme et de l’ouverture, adoptée en 1978 avant d’annoncer sa prochain traduction en arabe.

Professeur d’université au centre des études historiques anciennes à l’université de Pékin, Ching Dah Yung a présenté son livre Le prince Liu khuh, primé en 2016 du prix d’excellence section histoire 2016. Il est le fruit des résultats d’une incroyable fouille archéologique en 2015, où la terre a exhumé une tombe funéraire contenant des pièces de monnaie en or de la civilisation chinoise et occidentale. La théorie plausible est que ce

trésor des temps perdus revient à 72 avant J.C du prince Liu Khuh qui aurait régné quelques jours avant d’être déchu, emprisonné et exilé. «Le prince Liu Khuh a entretenu des relations avec les pays nord-africains. J’ai évoqué cette période en mettant l’accent sur les trahisons au sein du palais royal, les signes de loyauté et de trahison, tissés à travers une histoire d’amour », a noté Ching Dah Yung. De son coté, Yahia Mokhtar, traducteur égyptien spécialiste dans la littérature chinoise, rédacteur dans la version arabophone de la revue chinoise «littérature du peuple» a présenté le livre Mémoires de Nchong Gwan Tsun, lauréat en 2017 du prix d’excellence, section sciences humaines. Le livre parle de la réussite de cette ville à s’imposer comme un pôle d’excellence de l’innovation.

D’autres ouvrages primés en Chine par le prix d’excellence et traduit dans une dizaine de langues ont été présentés, à l’exemple d’une aubaine pour les éditeurs algériens pour traduire ces œuvres de la civilisation chinoise.

K. B.