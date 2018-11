Estimé le plus grand événement culturel en Algérie, le salon international du livre d’Alger (SILA) s’est imposé comme un rendez-vous majeur de la capitale algérienne. Un phénomène qui mérite une profonde étude socioculturelle.

Même si la première journée d’ouverture du salon était timide avec peu d’affluence, la journée du 1er novembre (férié) a enregistré un pic record en termes de fréquentation. Le SILA attire tous les membres de la famille algérienne pour faire ensemble leurs emplettes livresques. À chacun ses goûts, chacun son genre, avec un fort intérêt pour le livre universitaire chez les jeunes, la littérature pour les lecteurs entre deux âges et le livre d’histoire pour les plus vieux. Le lectorat du SILA est différent de celui des librairies. On vient de partout, de l’Algérie profonde pour se procurer les livres inédits.

Le SILA c’est aussi un endroit de partage, de débats et d’échanges d’expérience et de savoir-faire à travers les nombreuses conférences thématiques organisées par le commissariat du salon et qui donne la parole à une panoplie d’universitaires, d’hommes de lettres, d’historiens et d’intellectuels algériens et en provenance des quatre coins du monde. Ces conférences enregistrent une forte présence, ce qui traduit la soif du lecteur algérien à ce genre débat, hélas occasionnel. En sus de la programmation du SILA, beaucoup d’éditeurs organisent des rencontres «lecteurs-auteurs», des conférences et des ventes-dédicaces. A noter également l’espace « Esprit Panaf », un lieu qui réunit de grands spécialistes de la littérature africaine pour parler des espoirs et déboires du continent noir.

Le lecteur algérien découvre au 23e SILA la gigantesque édition de la République populaire de Chine, invité d’honneur. Présente avec une importante délégation à leur tête Mo Yan, prix Nobel de la littérature en 2012, la Chine a fait beaucoup de promotion à sa littérature de jeunesse et a manifesté la volonté d’intensifier la traduction entre la langue arabe et le mandarin.

Ayant chargé une équipe de réaliser une étude sur les habitudes du lectorat et les attentes du public, le commissariat du SILA a compris l’importance de réaliser une étude de ce grand événement culturel et intellectuel pour son épanouissement aux prochaines éditions.

Kader Bentounès