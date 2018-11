Littérature : Mohamed Djâafar inscrit à la short-list du prix "Al-Multaqa" de la nouvelle

L'écrivain algérien, Mohamed Djâafar, a figuré sur la short-liste du prix "Al-Multaqa" de la nouvelle, grâce à son recueil Ibtikar El'alem (La douleur inventée), paru aux éditions Al-Ikhtilef (Algérie) et Al-Dhifaf (Liban).

La short-list relative au prix d' "Al-Multaqa" qui a été dévoilée jeudi comprend outre Mohamed Djaafar, les deux irakiens Mohamed Saïd Rahim et Dia Djebili ainsi que l'écrivaine égyptienne Mansoura Azzeddine et Belkis El-Melhem de l'Arabie Saoudite.

Le recueil de Mohamed Djaafar a été sélectionné parmi 197 recueils présentés à ce concours.

Par ailleurs, le lauréat de ce prix sera connu le 1er décembre prochain lors d'une cérémonie qui sera organisée au niveau de l'université américaine au Kuwait en présence des 5 candidats.

Fondé en 2015 par l'université américaine au Kuwait et la Fondation de la rencontre culturelle présidée par Taleb Rifai, ce prix a été lancé en réaction à la dominance du roman depuis le la création du prix "Poker" au détriment de la nouvelle.

Pour rappel, Mohamed Djaâfar est un romancier et nouvelliste qui a à son actif de nombreux ouvrages qui ont fait écho sur la scène littéraire, à l’instar de "Maydan El-Silah (Champs de tir), Hadhyan Naouakis El-Kyama (Délire des trompettes du jour de la résurrection), Mazamir el-Hadjar (Les flûtes de la pierre) et d'un recueil de nouvelles Toukous Imraa La Tanam (Rituels dune femme qui ne dort pas). (APS)