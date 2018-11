"Les fabuleux contes et légendes d'Alger", : Un ouvrage sur la Casbah vue autrement

Dans son dernier ouvrage Les fabuleux contes et légendes d'Alger, Mohamed Benmeddour invite le lecteur à remonter le temps et l'embarque pour un voyage à travers l'histoire de la Casbah d'Alger, à la découverte de la culture de l'antique médina et de l'imaginaire des habitants qui la peuplent depuis les âges reculés.

Paru à l'occasion du 23e Salon international du livre d'Alger (Sila) ouvert jusqu’au 10 de ce mois, l'ouvrage paru aux éditions "Colorset" est un recueil de 48 contes, illustrés de photos, peintures et gravures d'époque.

Plusieurs contes choisis par l'auteur retracent la vie du Saint Patron de la ville d'Alger, Sidi Abderrahmane El Thaâlbi (1384-1471) et reviennent par des fables sur la sagesse et la générosité de cette figure emblématique de la Casbah.

Dans cette partie consacrée au saint homme vénéré par les Algérois, le lecteur découvrira avec bonheur d'anciennes photographies et des peintures représentant son mausolée.

Cette figure historique sert également de fil conducteur pour évoquer, dans le présent ouvrage, plusieurs autres saints hommes auxquels s'identifie la Casbah, à l'instar de Sidi M'hamed Benaouda.

Aux côtés des légendes de Sidi Flih, Sidi Bougdour et l'incursion de la flotte espagnole, Sidi Brahim El Ghobrini le gardien de la mer, ou encore l'homme des bâtons magiques, Ouali Dada, l'auteur propose d'autres récits plus populaires comme celle du canon protecteur Baba Merzoug, la légende de Dar El Ghoula (la maison de l'ogresse), une demeure dont il ne subsiste que les ruines.

Dans Les fabuleux contes et légendes d'Alger, les histoires de la princesse Zafira et de Fatima El Maâkra (La Fardée), côtoient les légendes de noms célèbres, intimement liés à l'histoire de la Casbah d'Alger, à l'image du dey Hassan Pacha, du raïs étranger Ali Betchine, de Raïs Hamidou et autres Aroudj.

La "fête des fèves", "les célébrations de l'amirauté" ou encore les hadra des gnawa (danses et chants mystiques), autant de coutumes, traditions et croyances populaires soigneusement répertoriées et restituées par l'auteur du recueil, au grand bonheur des lecteurs soucieux de préserver le patrimoine immatériel de la Casbah d'Alger, à défaut de la voir retrouver un jour son lustre d'antan.

Les fabuleux contes et légendes d'Alger se distingue par des détails historiques vérifiés et des localisations précises qui permettent au lecteur de se situer dans la période et les lieux qui ont vu se dérouler les faits et d'identifier les personnages.

Diplômé de l’Ecole d’architecture et des Beaux-Arts, Mohamed Benmeddour est chercheur spécialisé dans le patrimoine matériel et immatériel.

Il a déjà publié une quarantaine d'ouvrages, dont Casbah d’Alger, patrimoine en péril paru en 2016. Il également produit plusieurs émissions de télévision et de radio, consacrées au patrimoine culturel algérien.