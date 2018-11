«Novembre… Sidjil El Kholoud» par l’ONCI à l’Opéra d’Alger

Mise en scène et synographie par le talentueux Moussa Noun, «Novembre … Sidjil El Kholoud» est la dernière production de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) présentée dans la soirée du 31 octobre au 1er novembre à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, et ce, dans le cadre du programme de la commission nationale des cérémonies commémoratives des journées et des fêtes nationales, marquant le 64e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution.



Pas moins d’une centaine d’artistes chanteurs et danseurs ont participé à cette fresque, riche en couleurs. Celle où le jeune metteur en scène, Moussa Noun, a mis en avant ses talents pour offrir aux présents de l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah un spectacle inouï et féérique marqué par les fortes voix des chanteurs tels que Lynda Blues, Belali Fella, Guerroudj Nassima, Ahlam Guouasmi… Organisé par, le leader des activités culturelles en Algérie, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), ce spectacle a témoigné d’une forte présence du public aux côtés de hauts cadres de l’Etat et des représentants des collectivités locales ainsi que des représentants diplomatiques accrédité en Algérie. "Novembre… Sidjil El Kholoud" est une épopée aux formes contemporaines soutenue par des chants et des danses chorégraphiques à travers laquelle Noun raconte la lutte du peuple algérien à travers les temps. Les rideaux de la scène de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïah s’ouvre sur une bibliothèque, dans des atmosphères solennelles créées par un éclairage tamisé et une musique aux sonorités actuelles. Le spectacle commence par un beau livre qui s’ouvre, d’où sort une centaine de jeunes, dynamiques qui racontent à travers les différents chapitres de ce livre la grande histoire de l’Algérie. L’amour de la patrie, l’union, la lutte et la quête de la paix étaient racontés par cette fresque riche en couleurs et d’énergie qui ne reflète que l’histoire d’un peuple qui a combattu les foudres du "mal" aux différentes époques de son histoire. La résistance et l’union du peuple face à l’ennemi, les angoisses du colonialisme français, le combat libérateur, avec "Un seul héros… c’est le peuple", les scènes de liesses, sont parmi les tableaux soumis au regard neuf d’une bande de jeunes qui s’est mise autour du génie créatif du metteur en scène. Changeant la mise en scène dans de différents décors depuis le début de cette dramaturge, les projections vidéo ainsi que les costumes réalisés par Nasreddine Djeha, conçus dans des coupes et modèles contemporains aux couleurs de l’Algérie, ont davantage soutenu le message de cette jeunesse qui s’est imposé par ce chef-d’œuvre artistique. La période postindépendance, a été, en outre, racontée tout en passant par le mal de la décennie noire qui a touché l’Algérie, l’équipe de l’ONCI arrive jusqu’à l’avènement de la concorde civile, puis la réconciliation nationale, initiées par le Président de la République son Excellence, Abdelaziz Bouteflika. Les présents de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah ont ainsi vécu de forts moments de l’histoire d’un peuple racontés à travers de chapitres d’un livre ouvert et des vidéos projetant les discours du Président, Abdelaziz Bouteflika avec des applaudissements répétés et des youyous nourris. A la fin du spectacle les hôtes de l’Opéra se sont regroupé au niveau de la cour extérieure de l’Opéra, dont la façade principale était ornée du portrait du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et les couleurs du pays, pour assister dans la solennité du moment, à la levée des couleurs et la diffusion de l’hymne national algérien, puis à un spectacle multicolore de feux d’artifices.

Sihem Oubraham

Moussa Noun, metteur en scène et synographie de «Novembre… Sidjil El Kholoud» à El Moudjahid :

« Le message véhiculé est dire que la révolution celle du peuple ! »



Rencontré dans les coulisses de la salle de l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah, ce diplômé en 2010 dans le domaine du cinéma à l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (Ismas), dont l’avenir est prometteur était très disposé à répondre à nos questions.

Parlez nous de votre spectacle…

Nous n’avons pas d’époque précise dans ce spectacle nous avons remonté l’histoire dans un passé très lointain. Nous avons préféré montrer des personnages à travers l’écran, ce sont des personnalités mondiale ; je cite à titre d’exemple Nelson Mandela, Mohandas Karamchand Gandhi. Il y a un peuple neutre qui pose la question… pourquoi ils sont là ? et là des Algériens anonymes qui répondent «nous sommes dans ce livre parce qu’on a aimé notre pays». C’est ça l’idée de principe. Et ensuite nous mettons en avant comment l’Algérien a gravé son nom dans l’histoire. Le fait qu’il avait résisté et à tout fait pour l’amour de sa patrie.

Justement ! Quel est le message que vous vouliez véhiculer à travers cette fresque ?

Je voulais faire un spectacle où n’importe Algérien puisse s’identifier, et montrer que l’on peut aimer notre pays à notre façon et donner tout. Pas forcément que être riche ou fort avec des muscles… on peut être quelqu’un de patriotique, la force vient de l’amour de notre pays.

Comment l’idée vous est venue pour cette mise en scène ?

C’était pour fêter la Révolution… l’idée était de donner un nouveau souffle à la commémoration de cette fête nationale que nous commémorons depuis 62. Pour moi c’était une occasion de prouver que l’on pouvait fêter cette grande date avec notre langage ; surtout sur le plan musical et danse. La musique est universelle… on peut raconter notre histoire avec les styles pour les chanter et les interpréter.

Justement que représente le 1er Novembre pour vous ?

Sincèrement tout les mois ne représentent qu’une date pour moi mais Novembre a marqué que le peuple algérien a décidé d’une date. Il a résisté depuis plus d’un siècle… pour qu’en 1954 il décide de se révolter contre le colonialisme, j’ai trouvé ça énorme ! Dans le sens que parfois nous sommes sept amis et que l’on n’ arrive pas à décider où aller donc un peuple qui décide pour que la Révolution soit le 1er novembre… ça c’est marquant !

Dans votre spectacle nous n’avions distingué aucune personnalité de cette Révolution… pourquoi ?

L’objectif du spectacle n’était pas de distinguée les personnalités historiques… pour moi tout les Algériens ont participé à cette révolution. Les gens connaissent Larbi Ben M’Hidi, Ali La pointe, Hassiba Ben Bouali… beaucoup de noms, mais ils y a beaucoup de noms que nous ne connaissons pas ! Alors dans ce spectacle je voulu dire que la révolution est la révolution de peuple ! C’est-à-dire que l’artiste a participé, le voyou a participé, le saint a participé, la vieille a participé… tout le monde a participé contre le mal ».

Réalisé par S. O.