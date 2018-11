Grand angle : L’épilogue ?

L’implication de plus en plus importante des Etats-Unis dans le dossier sahraoui va-t-elle permettre, dans un proche avenir, le règlement d’un des plus conflits inscrits à l’ordre du jour des Nations unies ? Si l’on se fie aux déclarations de son ambassadeur adjoint, lors de l’examen par le Conseil de sécurité du renouvellement du mandat de la Minurso, force est de faire preuve d’optimisme.

«Premièrement, il ne peut plus y avoir de ‘’statut quo’’ au Sahara occidental. Deuxièmement, nous devons apporter tout notre soutien à l’Envoyé personnel, Kohler, dans ses efforts pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permettra l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», a déclaré Jonathan Cohen après la mise aux voix de la résolution prorogeant le mandat de la mission onusienne. Voilà qui a le mérite d’être clair et de trancher avec les tergiversations qui ont caractérisées la gestion de ce dossier à ce jour. Plus encore, il affirmera que la réunion de Genève, prévue début décembre et à laquelle ont été conviés Marocains et Sahraouis, l’Algérie et la Mauritanie en leur qualité de pays observateurs, ne sera pas «un événement unique» mais le début d’un processus pour le règlement du conflit. Et la promesse que le Conseil de sécurité «ne laissera pas la Minurso et le Sahara occidental retomber dans l’oubli» a de quoi réjouir les Sahraouis et toutes les parties qui espèrent un épilogue à ce dossier ; d’autant que les Sahraouis ont toujours pâtis d’une certaine indifférence, voire d’une duplicité avec l’occupant marocain. Un manque d’attention et de volonté politique, imposés à la question sahraouie, qui n’ont pas pour autant décourager les Sahraouis, qui ont continué à défendre leur cause sans discontinuité depuis plus de 40 ans. C’est dire que ce changement dans ce qui semble être la position de Washington ne peut qu’être bien accueilli par toutes les parties éprises de justice et du respect du droit international. Reste toutefois qu’il ne faille pas sous-estimer la crainte d’une énième tentative de blocage de la relance en cours du processus politique. Le Maroc a, jusqu’à présent, réussi, en faisant appel à son réseau de «obbyistes» à bloquer toutes les initiatives initiées en faveur d’un règlement du conflit et ce conformément aux résolutions des Nations unies. Ainsi, alors que l’organisation d’un référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental est stipulée par l’ONU, les relais de Rabat tentent d’imposer le plan d’autonomie souhaité par le Maroc. Réussiront-ils encore une fois, ou leur prochaine tentative est d’ores et déjà vouée à l’échec ? Réponse dans les prochaines semaines.

Nadia K