43e anniversaire de l'invasion marocaine : « Ni reddition, ni capitulation»

La présidence de la République arabe sahraoui démocratique (RASD) a réitéré le refus du peuple sahraoui de «toute reddition ou capitulation» face à l'occupant marocain et sa résolution à poursuivre le combat pour le recouvrement de l'indépendance, saluant par la même la lutte du peuple sahraoui pour arracher son droit à l'autodétermination, ainsi que le soutien indéfectible de l'Algérie en faveur de la cause sahraouie.

Dans un message à l'occasion de la commémoration du 43e anniversaire de l'invasion militaire marocaine des territoires sahraouis, le 31 octobre 1975, la présidence sahraouie a affirmé que «la victoire est certaine et imminente et il n'y aura ni reddition, ni capitulation», ajoutant que «le combat se poursuivra avec plus d'unité et de volonté sous la direction de l'unique et légitime représentant du peuple sahraoui, le front Polisario, pour arracher ses droits sacrés au recouvrement de la souveraineté de son Etat».

«Cette date est pour nous l'occasion de nous recueillir à la mémoire de tous les martyrs de la cause nationale, à l'image de l'initiateur de la révolution, El-Ouali Moustapha Sayed et le président martyr, Mohamed Abdelaziz et rendre hommage aux masses populaires, héros de l'intifada de l'indépendance, femmes et hommes», souligne la direction de la RASD Saluant les combattants de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) «déterminés à s'acquitter de leur mission et résolus à faire face aux politiques de l'occupant marocain basées sur l'agression, l'expansion et les flux de drogue, vecteurs de propagation des bandes du crime organisé et des groupes terroristes», la présidence sahraouie a adressé également un hommage aux prisonniers politiques du groupe Gdeim Izik et parmi les étudiants qui croupissent dans les geôles marocains. Par ailleurs, la présidence de la RASD a tenu, à cette occasion, à saluer, au nom du peuple sahraoui, les positions de l'Algérie sous la conduite du

Président Abdelaziz Bouteflika en faveur de la cause sahraouie et du droit des peuples colonisés à la liberté et à l'indépendance conformément aux décisions de la légalité internationale.

Droits de l’homme au Maroc



«Régression patente»

L'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH) a dénoncé dans un rapport, publié jeudi, une «régression patente des droits humains» au Maroc, qui a touché de nombreux mouvements sociaux et plus particulièrement le Hirak du Rif dans le nord du royaume.

Dans son rapport couvrant 2017 et une partie de 2018, cité par des médias, l'AMDH, la plus importante ONG de défense des droits de l'homme du Maroc dénonce la «répression qui a touché de nombreux mouvements sociaux, particulièrement le Hirak du Rif» dans le nord du royaume.

Les mouvements de fronde sociale contre les conditions de vie difficiles se sont multipliés ces deux dernières années dans des régions marocaines déshéritées. Le plus important, appelé Hirak, a agité en 2016-2017 la région historiquement frondeuse du Rif marocain. Ses meneurs ont été arrêtés et condamnés en juin à de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Le rapport affirme que le nombre total de détenus et de personnes poursuivies en raison de «leurs opinions critiques» ou de «leurs activités au sein des mouvements de protestation», y compris dans le Rif,

a «dépassé 1.020».

Evoquant une «augmentation considérable du nombre de détenus politiques», le président de l'AMDH, Ahmed El Haij, a précisé que ce nombre incluait des militants qui ont entretemps été innocentés. Dans son bilan, l'AMDH déplore par ailleurs le «faible engagement» de l'Etat dans «la lutte contre la torture», et s'inquiète d'une «recrudescence des violations systématiques du droit d'organisation, de création d'associations et de manifestation pacifique».

Le rapport dénonce enfin une «diffamation qui s'est généralisée» contre les «opposants, activistes et journalistes indépendants» ainsi qu'un «acharnement systématique contre les défenseurs des droits humains», y compris l'AMDH.