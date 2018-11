Réunion du conseil de sécurité sur le Sahara occidental : Prolongation du mandat de la Minurso, l’autodétermination soulignée

Le Conseil de sécurité a prolongé le mandat de la Minurso de six mois, jusqu’à avril 2019, appelant le Maroc et le Front Polisario à reprendre les négociations sans préconditions et de bonne foi, «en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», à la faveur de la réunion, prévue à Genève les 5 et 6 décembre.

Aux termes de sa résolution 2440 (2018) prorogeant le mandat de la Minurso (Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental), le Conseil de sécurité a souligné mercredi l’importance pour les deux parties au conflit, la Maroc et le Front Polisario, de «s’engager à nouveau à faire avancer le processus politique dans la perspective d’une cinquième série de négociations». La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012, à Manhasset aux États-Unis. Alors que le secrétaire général de l’ONU a demandé une prolongation d’une année, l’administration américaine a poussé pour obtenir un renouvellement de six mois afin de maintenir la pression sur les parties au conflit, pour qu'elles reviennent à la table des négociations. Malgré maintes pressions et manœuvres, la France n’a pas réussi à infléchir la position américaine. Les États-Unis, agacés par le blocage du processus de paix, sont convaincus qu’un mandat de six mois était le seul moyen de mettre fin au statu quo au Sahara occidental. Expliquant la position américaine sur la Minurso, l’ambassadeur adjoint, Jonathan Cohen, a précisé que les États-Unis «s’étaient lancés dans une nouvelle approche» concernant cette mission onusienne. «Premièrement, il ne peut plus y avoir de "statu quo" au Sahara occidental. Deuxièmement, nous devons apporter tout notre soutien à l’Envoyé personnel, Horst Köhler, dans ses efforts pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permettra l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», a déclaré le diplomate américain.

Le Conseil de sécurité doit pousser le processus de négociations directes

De son côté, le Front Polisario a appelé le Conseil de sécurité à peser de tout son poids pour faire avancer le processus de négociations directes qui devrait permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination. «Il incombe maintenant au Conseil de sécurité de peser de son poids collectif pour faire avancer les négociations directes entre les deux parties, en vue de permettre à notre peuple d'exercer librement et pleinement son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance», a souligné le représentant sahraoui à l’Onu, Sidi Mohamed Omar, dans une déclaration au nom du Front Polisario, rendue publique à l'issue du vote.

Le représentant sahraoui a rappelé que le territoire non autonome du Sahara occidental est occupé illégalement par le Maroc depuis le 31 octobre 1975, une date qui a coïncidé mercredi avec l’adoption de la nouvelle résolution. Dans l’attente d’un règlement définitif du conflit au Sahara occidental, «il est essentiel, que le Conseil de sécurité maintienne, sans ambiguïté, le statut juridique du territoire et préserve son intégrité territoriale, tel que demandé à maintes reprises par l'Union africaine», a souligné le diplomate sahraoui. «Le Front Polisario, dont la raison d'être est de défendre les droits inaliénables et sacro-saints du peuple sahraoui et ses aspirations nationales, n'acceptera rien d’autres que le plein respect du droit inaliénable de notre peuple à l'autodétermination et à l'indépendance», a-t-il affirmé.



« L’Algérie prend acte de la résolution 2440 du Conseil de sécurité »

L'Algérie a pris acte de la résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité de l'ONU relative à l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination, aindiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L'Algérie prend acte de la résolution 2440 (2018), que le Conseil de sécurité vient d'adopter, par laquelle il a, une fois de plus, consacré l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit inaliénable à l'autodétermination comme la seule voie à même de mettre un terme définitif au conflit qui oppose depuis plus de quarante ans le peuple du Sahara occidental au Royaume du Maroc», précise le communiqué. À cet égard, l'Algérie «tient à relever que le Conseil de sécurité appelle de nouveau les deux parties au conflit, qu'il a clairement identifiées, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à reprendre les négociations directes sans conditions préalables et de bonne foi, sous les auspices du secrétaire général des Nations unies, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental», souligne la même source. L'Algérie, «qui a, de tout temps, apporté, en sa qualité d'État voisin, son plein soutien aux efforts du secrétaire général et de son Envoyé personnel en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, a accepté l'invitation de l'Envoyé personnel de prendre part, en sa qualité d'État voisin, à la table ronde prévue les 5 et 6 décembre prochain à Genève», ajoute le communiqué. Elle demeure «convaincue que seule une négociation directe, franche et loyale entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario est de nature à conduire à une solution définitive de la question du Sahara occidental, conformément à la légalité internationale, à la doctrine et à la pratique des Nations unies en matière de décolonisation», affirme la même source.