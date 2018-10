Partenariat économique : M. Djellab s’entretient avec l’ambassadeur mauritanien et Lord Risby

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur de la République de Mauritanie en Algérie, Boulah Ould Mogueye, avec lequel il a examiné les moyens de promouvoir et de développer les échanges économiques entres les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette audience, le ministre a fait état de «la grande réussite» qu'a connue la Foire des produits algériens, abritée, la semaine dernière, par la capitale mauritanienne Nouakchott, une réussite traduite, selon le responsable, par le nombre de conventions commerciales signées entre les entreprises algériennes et leurs homologues mauritaniennes. A ce propos, M. Djellab a précisé que la foire a été couronnée par la signature de 15 conventions en attendant l'aboutissement des concertations en cours entre les opérateurs commerciaux des deux pays, devant donner lieu à d'autres conventions dans le domaine de la commercialisation des produits algériens en Mauritanie. A l'occasion de cette rencontre, le premier responsable du secteur du Commerce a souligné l'impératif de poursuivre la coordination entre l'ensemble des instances afin de mettre en œuvre les voies et moyens à même de promouvoir le partenariat commercial entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur mauritanien a félicité l'Algérie pour le succès qu'a connu sa foire économique à Nouakchott, exprimant, à ce titre, la satisfaction du consommateur mauritanien vis-à-vis de la qualité et la diversification des produits algériens. Le diplomate mauritanien s'est également félicité de la coopération fructueuse réunissant les deux pays, notamment en termes d'échanges commerciaux, invitant par la même les opérateurs mauritanien à tirer profit de l'expérience algérienne avérée dans plusieurs domaines, ainsi qu'à renforcer les visites entre les délégations économiques des deux pays.

Le ministre a aussi reçu le représentant personnel du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l’Algérie, Lord Richard Risby, avec lequel il a évoqué l'état des relations économiques bilatérales et les perspectives de les renforcer davantage, indique un communiqué du ministère. En présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, M. Barry Robert Lowen, les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations économiques liant les deux pays, qualifiées de «très importantes». Ils ont également examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et de l'élargir à d'autres domaines. Lors de cette rencontre, le ministre a indiqué que les domaines d'investissement demeurent «ouverts pour les opérateurs britanniques qui désirent établir des relations de partenariat et de coopération avec l'Algérie», appelant le partenaire britannique à contribuer à l'augmentation de la part des exportations hors hydrocarbures notamment les produits alimentaires et agricoles de manière à tirer profit de l'expérience du Royaume Uni dans ce domaine. D'autre part, Lord Richard Risby a affirmé qu'il a été bien informé des capacités du marché algérien, ajoutant que sa visite en Algérie lui permettra d'examiner avec les partenaires algériens les opportunités d'investissement et de partenariat dans plusieurs domaines. Il a exprimé, à ce propos, l'attachement de son pays à élargir les relations économiques avec l'Algérie en renforçant la coopération et le partenariat bilatérale, d'autant que les sociétés de son pays s'intéressent à accéder le marché algérien pour y investir notamment dans les technologies de pointe. Le responsable britannique a indiqué que les grandes potentialités dont disposent les deux pays dans différents domaines et les opportunités disponibles pour les sociétés algériennes et britanniques permettent de consolider la coopération économique bilatérale et d'établir des partenariats prometteurs.