L’ambassadeur d’Espagne rend visite à El Moudjahid

Le nouvel ambassadeur d'Espagne, Fernando Moran, a effectué hier une visite de courtoisie au siège d’El Moudjahid où il a été reçu par le président-directeur général, Achour Cheurfi.

L’hôte du journal a fait part du désir de son gouvernement de développer avec l’Algérie les relations et la coopération bilatérales et dans cette optique, l’ambassadeur a évoqué les secteurs offrant des opportunités de partenariat, notamment au plan économique et culturel.