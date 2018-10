Les chaînes TV et radio publiques et l’APS diffusées par le satellite algérien ALCOMSAT-1 : Une première

Les chaînes de télévision et de radio publiques, ainsi que le fil de l'Agence nationale Algérie Presse Services (APS) seront diffusées sur le satellite algérien de télécommunication ALCOMSAT-1, à partir d’aujourd’hui, a annoncé l’Etablissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA). Ce satellite, positionné sur la position orbitale 24,8 Ouest, a une couverture qui s’étend sur tout le territoire national ainsi que sur la zone du Grand Maghreb et du Sahel, précise le même source, soulignant que deux bouquets seront disponibles sur ce satellite. Le premier bouquet en format SD (Définition standard) est composé de cinq programmes TV, à savoir Programme national (crypté), Canal Algérie, TVA3, TV4, et TV5 ainsi que 57 services radios (48 Radios régionales, les chaînes 1, 2 et 3, Radio Décrochage, Radio Décrochage 2, Radio Algérie Internationale, Radio Sahel, Jil FM et Radio multi chaînes) ainsi que le fil APS, ajoute la même source. Pour ce qui est des paramètres techniques, la fréquence de réception est 12240 MHz, avec polarisation horizontale et modulation DVB-S QPSK, FEC 2/3, alors que le débit symbole est 30 Mbauds. e deuxième bouquet est composé des cinq programmes TV, à savoir Programme national (crypté), Canal Algérie, TVA3, TV4 et TV5) en format Haute Définition (HD) de haute qualité télévisuelle pour les 5 chaînes publiques de l’EPTV, selon le communiqué de TDA, précisant qu'il s'agit d' "une première dans le paysage audiovisuel algérien".