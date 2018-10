Communication : M. Kaouane reçoit l’ambassadeur du Qatar

Le renforcement de la coopération algéro-qatarie dans le domaine de la communication a été évoqué hier par le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et l'ambassadeur du Qatar à Alger, Hassan Ibrahim El Malki, indique un communiqué du ministère. «Les relations privilégiées qui existent entre l'Algérie et le Qatar et la nécessité de mettre cette réalité à contribution dans le renforcement de la coopération dans le domaine de la communication entre les deux pays ont été les points saillants de cette audience durant laquelle il a été convenu d'agir au mieux des intérêts des deux pays frères», précise le communiqué. M. Kaouane a abordé avec son hôte les «grandes avancées réalisées en matière de liberté de la presse grâce à la vision éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», ajoute la même source. Cette audience a été une «occasion pour M. El Malki de féliciter le ministre pour la célébration par l'Algérie du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954», note le communiqué.