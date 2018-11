Annaba : Témoignages poignants de Moudjahidine

64 ans se sont écoulés jour pour jour depuis le déclenchement de la guerre de Libération nationale, un premier novembre 1954, marquant définitivement le refus de l’ordre colonial abject, répugnant et exploiteur, et la volonté d’un peuple de recouvrer sa liberté et son indépendance.

Trois moudjahidine, Amirat Aïssa, son cousin Amirat Amar dit Treat et Sedrati Achour dit Nadhir, se souviennent, avec une mémoire intacte comme si cela datait d’hier, à Annaba et ses environs, des actions militaires audacieuses dirigées, cette nuit-là, un certain premier novembre 1954, ainsi que leur parcours avec l’Armée de libération nationale.

Le moudjahid Amirat Aïssa, 82 ans, qui a rejoint le maquis alors que la Révolution enregistrait des succès retentissants, malgré la supériorité de l’ennemi qui comptait parmi les forces militaires importantes dans le monde d’alors, se rappelle de sa présence au sein de deux compagnies de l’ALN, affiliées à la region de Skikda et à celle d’Annaba et chargées de ramener l’armement de la Tunisie pour approvisionner la Révolution à l’intérieur du pays. Parties le mois d’août 1957, les deux compagnies conduites par les moudjahid Babou Cherif, Ismaïl Bouchereb et Babay, retournent en février 1958 avec des pièces d’armes et de matériels de guerre (mortiers 45, Bazoka, etc.), révèle-t-il.

«Nous avons évité de justesse l’ennemi après avoir franchi la ligne Maurice, avant d’être rejoints par les forces militaires coloniales au niveau de la dechra de Talha, entre Oued Fragha et Chihani (ex-Barral)», raconte-t-il.

Les éléments de l’ALN livrèrent une rude bataille où l’ennemi a utilisé un arsenal militaire puissant appuyé par 4 avions bombardiers.

L’accrochage avec l’ennemi a duré deux jours et une nuit, raconte-t-il, déplorant la mort de 120 chahids tombés au champ d’honneur et des pertes importantes dans les rangs de la soldatesque coloniale. Son cousin Amirat Amar, 85 ans, qui était déjà au djebel de l’Edough, avant le déclenchement du premier novembre 1954, a plusieurs actions dirigées contre les positions ennemies sous la houlette du moudjahid Berrahal Mokhtar.

Il cite, parmi les actions accomplies, l’abattage de poteaux électriques, le sabotage dans les fermes agricoles de colons et des attentats en milieu urbain. Âgé de 81 ans, Sedrati Achour, connu sous le nom de guerre de Nadhir, a rejoint le maquis en 1957.

Il a participé à la bataille d’Oued Leghnem, dans la région de Chetaïbi (ex-Herbillon), avec l’armée coloniale. Sedrati Achour relate également comment il a abattu le fameux lieutenant dit Boulekleb, qui s’est spécialisé dans la tuerie des chiens.

Il a blessé en même temps un soldat sénégalais. Les témoignages de ces trois moudjahidine ont été relatés avec une grande émotion.

B. Guetmi