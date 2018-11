Archives nationales : L’ambassade US offre deux documents

Le fonds documentaire des Archives nationales vient de s’enrichir de nouvelles pièces remises hier par l’ambassadeur US en Algérie, M. John P. Desrocher.

«Ce sont des documents qui appartiennent au fonds américains qui nous sont donnés pour qu’ils puissent rejoindre notre fonds documentaire», indique le directeur des Archives nationales, M. Chikhi. «Cela entre dans le cadre de la coopération», a-t-il ajouté. De leur côté, les Archives nationales ont fait un geste similaire en remettant à l’ambassadeur américain, une copie du Traité d’amitié et de paix, signé le 7 septembre 1795. La remise de ces documents, dit M. Desrocher, est le résultat de sa visite effectuée au musée d’El Moudjahid. Suite à sa discussion avec le directeur du musée, il a voulu trouver un moyen pour témoigner d’une manière concrète le soutien de John Fitzgerald Kennedy à l’indépendance de l’Algérie. Le choix de la date n’est pas fortuit, il a été choisi à dessein de façon à faire coïncider cette remise avec la célébration du 1er novembre 1954. Le premier document remis est le discours du sénateur Kennedy, prononcé le 2 juillet 1957, et le deuxième est un message de félicitations adressé à l’Algérie suite à son indépendance en 1962. Pour le directeur des archives, «c’est le premier pas» d’une coopération appelée à se développer. «On ne va pas s’arrêter là», dit le premier responsable des Archives nationales. Et de poursuivre : «Nous donnerons aux États-Unis les archives qui leur permettront de connaître un peu mieux l’Algérie, et nous recevrons de leur part des archives qui intéressent notre histoire et à laquelle ont participé les États-Unis.» Il cite en exemple, le drapeau de Raïs Hamidou qui se trouve aujourd’hui aux USA. Il rappelle ainsi que si une grande partie des archives algériennes et qui retracent son histoire se trouve en France, une partie de ces archives se trouve également aux USA. Néanmoins, précise-t-il, «ce sont leurs propres archives sur les relations entre les deux pays».

L’ambassadeur rappelle aussi que depuis leur naissance, les USA ont eu des relations, notamment commerciales avec l’Algérie. En réaffirmant son souhait de voir cette coopération se poursuivre, M. Chikhi dit espérer que «ce premier pas permettra dans le futur de faire un inventaire de ce qui se trouve aux USA, et de dégager, dans un second temps, les moyens qui nous permettront de récupérer les archives en lien avec notre histoire».

N. Kerraz