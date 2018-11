Journée d’étude à Dar El-Imam : Zoom sur le rôle de la mosquée

Dans le cadre des festivités de la célébration du 64e anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, la direction des affaires religieuses de la wilaya d’Alger a organisé une journée d’étude sur le rôle de la mosquée durant la guerre de Libération nationale.

Cette rencontre, initiée au profit de l’ensemble des imams et mourchidate de la capitale, a constitué une halte commémorative mettant en avant la précieuse contribution des ulémas dans l’inculcation des valeurs et constances nationales.

Intervenant dans ce cadre, le directeur des affaires religieuses de la wilaya d’Alger a cité, entre autres valeurs ancrées, «la consécration de l’amour de la patrie et de la défense de l’honneur, de l’unité et de l’identité du pays». En somme, ces ulémas ont fait de leur mieux pour «préparer toute une génération à la lutte et au combat pour recouvrer la souveraineté nationale», a soutenu M. Zohir Boudraa. Convié à s’exprimer sur cette question, l’imam Réda Kara a, pour sa part, souligné tous les efforts qui ont été déployés par les ulémas du mouvement réformiste en matière de lutte contre l’analphabétisme, l’ignorance et l’incrédulité.

L’imam Réda Kara mettra, ici, en exergue le contexte de la période coloniale où les ulémas et imams subissaient d’innombrables intimidations, et ce depuis le 19e siècle. Le conférencier a également fait remarquer que «des centaines de biens wakfs, des mosquées et des écoles, notamment, avaient, alors, été transformés en hôpitaux et étables», notant également que «dans l’intention d’attenter à la pratique de culte en Algérie, même le fait de dispenser des cours de sciences islamiques était interdit». Cela dit, et en dépit de toutes ces difficultés rencontrées sur le terrain, les ulémas ont pu relever le défi et préparer une «génération d’étudiants et de jeunes attachés aux valeurs de l’islam».

L’orateur a également rappelé l’action de l’Association des ulémas musulmans, «avec à sa tête cheikh Abdelhamid Ibn Badis qui a procédé à l’ouverture de 170 instituts de libre enseignement, encadrés par 700 enseignants, pour prendre en charge plus de 50.000 élèves.

Ces écoles ont formé une base à partir de laquelle ont éclos des dirigeants de la Révolution, à l’instar de Mustapha Ben Boulaïd». L’intervenant, qui avait fait une rétrospective des événements de cette période, a affirmé que les membres de l’Association des ulémas, et à leur tête desquels cheikh Bachir El-Ibrahimi et cheikh Khireddine, ont répondu à l’appel de la Révolution, en y adhérant immédiatement après la Proclamation du 1er Novembre 1954. Larbi Tébessi, Ahmed Bouchemal, l’écrivain Ahmed Réda Houhou, Kacem Zitoune (diplômé de l’Institut Ibn-Badis) sont autant de martyrs tombés au champ d’honneur et cités par l’intervenant, lors de cette halte commémorative. Dans une communication intitulée «La révolution nationale, valeurs et principes», M. Noureddine Hamza s’est, de son côté, exprimé au sujet des nombreuses tentatives de l’occupant français qui voulait «aliéner l’identité nationale à travers la destruction des mosquées et des écoles coraniques, et la répression des ulémas. Ces écoles coraniques ont été transformées en casernes, églises et écuries», signale l’intervenant, qui souligne que «les Algériens étaient empêchés de jouir de leur liberté de culte».

Selon lui, les ulémas se sont fait un devoir de consacrer leurs «biens, science, savoir et leur vie pour développer la société algérienne et l’instruire, de sorte à déboucher sur le déclenchement de la lutte armée de libération nationale, le 1er novembre 1954».

M. Noureddine Hamza a ajouté que «la dimension religieuse constituait l’essence même de la Révolution algérienne, d’autant que la défense de l’islam était le premier objectif des moudjahidine.

La Révolution algérienne était à la fois une lutte militaire, un combat politique, un militantisme médiatique, mais aussi un mouvement culturel, un message déontologique et un projet civilisationnel ayant redonné à la nation algérienne ses dimensions historiques et civilisationnelles», a-t-il affirmé.

Soraya Guemmouri