Chantiers de la capitale : Plusieurs projets inaugurés

«Nous venons d’effectuer une visite de travail qui a une teneur particulière, nous célébrons le déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Notre pays connaît, grâce aux orientations du Président de la République, un important développement économique, et la jeunesse et l’une de ses priorités», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports.

M. Mohamed Hattab, qui a effectué une visite de travail et d’inspection à Alger, a fait savoir que Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika accorde une grande importance au secteur de la Jeunesse et des Sports, et ne lésine pas sur les voies et moyens visant à promouvoir le sport national. «Une enveloppe conséquente a été allouée à notre département, dans le but de promouvoir et de développer ce secteur», a-t-il indiqué.

En effet, accompagné du ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, ainsi que du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, et d’une importante délégation de responsables des deux départements, M. Hattab a présidé la réception de pas moins de quatre projets structurants, outre la pose de la première pierre d’un important complexe sportif situé à Aïn-Taya.

La délégation ministérielle a entamé sa sortie sur le terrain par l’inauguration de deux maisons de jeunes dans les communes d’Aïn-Benian et d’Ouled-Fayet. Il faut dire que ces infrastructures ont été baptisées au nom, respectivement, d’une date significative de notre histoire nationale, à savoir le 11 décembre 1960, et la seconde au nom du moudjahid Mustapha Zerkaoui (1927-2018). La réalisation de ce nouvel espace, de 1.405 m2, sis à Ouled-Fayet, a coûté pas moins de 45 millions de DA, selon les explications fournies par le wali d’Alger.

Les ministres ont, par la suite, inauguré un complexe sportif régional, dans la circonscription d’El-Harrach. Une belle structure qui a fait l’objet de travaux d’aménagement et de réhabilitation estimés à plus de 100 millions de DA. «Ce complexe d’une superficie de 24.200m2 est un acquis non négligeable pour les jeunes de la région», a affirmé M. Hattab. Notons que cette réhabilitation concerne la salle de sports, les travaux d’éclairage public et l’ajout de nouveaux équipements sportifs modernes. Dans ce même sillage, Mohamed Hattab a mis en exergue le fait que ces complexes sont d’une importance stratégique, notamment à Alger qui connaît, selon lui, un nombre important de clubs sportifs toutes catégories confondues.

Enfin, à Heraoua, dans la circonscription de Rouiba, c’est le stade de football d’Aïn Kahla, d’une superficie de 8.500 m2 environ, qui a été, quant à lui, réceptionné. À Aïn-Taya, dernière étape de la visite de travail, la délégation ministérielle a procédé à la mise de la première pierre d’un projet de réalisation d’une piscine semi-olympique, d’un montant de 369 millions de DA, cette réalisation devant être livrée dans un délai de 24 mois. À ce titre, le premier responsable du secteur de la Jeunesse et des Sports a insisté sur le respect des délais.

Par ailleurs, M. Hattab a tenu à mettre en exergue le fait que son département et les autorités de la wilaya d’Alger mettaient tout en œuvre pour soutenir le mouvement sportif et apporter une réponse aux préoccupations de la jeunesse algérienne, en général, et algéroise, en particulier.

En marge de cette visite de travail, le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a tenu à transmettre ses vœux au peuple algérien, à la veille du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, rendant hommage aux générations montantes qui ont su brillamment relever les défis et sauvegarder les valeurs du flambeau transmis par leurs aînés. Sami Kaidi