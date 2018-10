Établissements de la Direction centrale des transmissions et des systèmes d’information : Des moyens de dernière génération et de haute précision

Dans le cadre du suivi de l’exécution du programme de développement des différentes composantes de l’Armée nationale populaire, et à l’occasion des festivités commémorant le 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire, a effectué, hier, une visite de travail à quelques établissements relevant de la Direction centrale des Transmissions et des Systèmes d’information, indique un communiqué du ministère, parvenu à notre rédaction.

À l’entame et au niveau du siège de la Brigade des Transmissions du Haut commandement, après la cérémonie d’accueil et en compagnie du général-major Abdelkader Lechekhem, directeur central des Transmissions et des Systèmes d’information, le Général de Corps d’Armée a suivi un exposé global donné par le commandant de la Brigade, portant sur les différentes missions sensibles et vitales de cette unité, pour procéder, ensuite, à l’inauguration du Centre principal de maintenance des équipements de la guerre électronique, qui prend en charge la mission de maintenance globale et de contrôle périodique de divers types de moyens de télécommunications. Un centre qui dispose d’une grande capacité en matière de réparation et de maintenance des appareils de nouvelle génération dans le domaine de l’électronique de défense, ce qui permettra d’atténuer la dépendance étrangère dans ce domaine sensible, et de rationaliser les dépenses en devises.

Le général de Corps d’Armée a consacré la seconde étape à la visite de l’Etablissement central de rénovation du matériel des transmissions, où il a suivi, à l’entame, une présentation donnée par le directeur de l’établissement, puis un film documentaire sur les missions de cet établissement d’importance majeure, pour procéder, ensuite, à l’inauguration et l’inspection de plusieurs chaînes de production, à l’instar de la chaîne de montage des moyens de commutation d’infrastructures et des stations de fibre optique, des chaînes de montage des moyens radiotéléphoniques, ainsi que des stations de télécommunication de base et d’appareils portables, la ligne d’intégration mécanique et le laboratoire de recherche et de développement.

Cet établissement prend également en charge le montage des différents moyens de télécommunications de dernière génération de haute précision, à l’instar des stations hertziennes numériques, des commutations téléphoniques numériques, ainsi que les différents appareils de téléphonie, outre les équipements de système d’interphone, couvrant ainsi l’ensemble des besoins de l’Armée nationale populaire en termes de ces équipements sensibles, et ce, afin de moderniser l’arme des transmissions au sein de nos Forces armées, afin d’être au diapason du développement accéléré engendré par les besoins imposés dans le domaine du haut et très haut débits.

Toutes ces chaînes de production sont pilotées par des systèmes automatiques numériques, supervisés par un staff composé d’officiers et de cadres ingénieurs et techniciens qui ont bénéficié d’une formation spéciale et pointue leur permettant de les gérer avec un haut professionnalisme. Le général de Corps d’Armée a inspecté, sur lieux, des prototypes de ces équipements et a suivi les différentes phases de leur production.

Ensuite, le général de Corps d’Armée s’est réuni avec les cadres et les personnels de l’établissement où il a prononcé une allocution d’orientation diffusée à l’ensemble des unités, des écoles et des établissements de la direction centrale des transmissions et des systèmes d’information à travers toutes les Régions Militaires, et à l’entame de laquelle il a félicité tous les cadres et les personnels pour ces réalisations substantielles, en soulignant que l’inauguration de ces projets à la veille de la célébration de la fête de notre glorieuse Révolution, constitue un des symboles de loyauté envers les sacrifices de nos valeureux chouhada.

«A l’entame de cette intervention, il m’est agréable d’exprimer ma grande satisfaction de me réunir encore une fois avec les cadres et les personnels de l’arme des transmissions et des systèmes d’information. Une rencontre que je tiens à la veille de la commémoration par l’Algérie de l’une de ses plus glorieuses des fêtes nationales, en l’occurrence le 64e anniversaire du 1er Novembre 1954. Une mémoire qui ne cesse de donner ses fruits et à l’occasion de laquelle notre peuple observe chaque année un moment de recueillement et d’admiration pour cette glorieuse Révolution, et remémore avec une fierté digne de la grande vaillance de ceux qui ont déclenché et mené cette Révolution ainsi que ceux qui ont parachevé son processus d’édification et de victoire, pour que sa grande renommée soit répandue parmi les nations et à la hauteur de ses objectifs et ses aspirations, aussi nobles que ses principes et valeurs», a indiqué le général de Corps d’Armée. «Telle est la glorieuse Révolution du 1er Novembre avec sa prestigieuse histoire, qui fait notre fierté étant une étape charnière dans notre histoire militaire nationale. Le devoir nous appelle, donc, en tant que militaires à fournir davantage d’efforts pour assurer la diffusion de ses nobles concepts et valeurs parmi les rangs de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, à même d’assurer le parfait accomplissement de nos missions constitutionnelles avec rigueur, détermination, compétence et avec dévouement au message de nos valeureux martyrs tout en veillant à la sauvegarde éternelle de l’acquis de la souveraineté et de la liberté de l’Algérie, de son indépendance nationale et de sa cohésion populaire et territoriale», a-t-il poursuivi.

Le général de Corps d’Armée a attiré l’attention des cadres de la Direction centrale des transmissions et des systèmes d’information sur l’importance des télécommunications dans le rehaussement et l’impulsion du parcours professionnel et de combat des Forces armées, considérées à juste titre comme étant le nerf des batailles qui scelle le sort des guerres modernes, d’où l’intérêt grandissant qu’accorde l’Armée nationale populaire à ce secteur vital, tout en aspirant à des niveaux plus hauts année après une autre, tant sur le plan de développement et d’équipement, que sur celui de la maîtrise des mécanismes de son bon emploi ou celui de l’instruction et de la formation de potentiels humains qualifiés, capables d’adapter cette arme et de réaliser les résultats escomptés.

«Par dévouement au parcours national éclairé, l’Armée nationale populaire continue de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d’un plan et dans toutes les spécialités du métier militaire, ce qui est concrétisé sur le terrain à travers ma supervision, en cette honorable occasion, de l’inauguration de plusieurs réalisations ayant trait, en premier lieu, aux moyens de transmissions de grande importance notamment la production des stations de fibre-optique, des standards et des appareils téléphoniques de différentes capacités, puis en deuxième lieu, la production des principaux composants matériels des systèmes radios à savoir les stations de télécommunications de base et des appareils portables, tout en sachant que ces importantes réalisations ont été renforcées par des laboratoires de recherche et de développement mis en place pour l’amélioration des équipements produits et pour les adapter en permanence avec les conditions évolutives de l’emploi opérationnel», est-il ajouté.

«Tels sont, donc, les défis de grandes réalisations que notre Armée œuvre à relever avec succès et à la lumière du soutien et des orientations de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Ces réalisations d’envergure qui visent, dans leur ensemble et d’une manière intégrée et ambitieuse, la modernisation de nos Forces armées, la promotion de leur professionnalisme, l’acquisition des éléments de la parfaite maitrise des technologies modernes, et à aspirer, dans l’avenir, au parachèvement d’une base solide en matière de prise en charge des industries de défense et de les hausser aux niveaux escomptés», poursuit Le général de Corps d’Armée.

«A cet effet, l’arme des transmissions peut être fière de ces réalisations, surtout qu’elles permettent de répondre concrètement aux besoins de nos Forces armées et de contribuer au développement du tissu économique national pour atténuer ainsi notre dépendance étrangère. Ces réalisations témoignent aussi des grandes étapes parcourues avec un succès retentissant par l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale», a-t-il précisé.

Le général de Corps d’Armée a écouté les interventions des cadres qui ont affirmé qu’ils continueront de fournir davantage d’efforts afin de satisfaire tous les besoins de l’Armée nationale populaire en termes de moyens de télécommunications de haute qualité.